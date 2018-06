Atmosfere popolari in lingua cimbra per i Balt Hüttar: in radio il loro nuovo singolo Tantzasto Met Miar!

Esce oggi Tantzasto Met Miar, il nuovo singolo della band cimbra dei Balt Hüttar, secondo estratto dall’album Trinkh Met Miar, release edita dalla label bolognese Areasonica Records!

Negli ultimi mesi i Balt Hüttar, dopo aver collezionato una lunga sfilza di approfondimenti e spazi radiofonici dedicati a loro sulle migliori emittenti indipendenti del bel paese – ricordiamo le ospitate su Big Bang Radio, Radio Asiago e Radio Stonata tra le altre – sono riusciti ad affascinare anche la critica di settore grazie al loro sound folk metal inconfondibile. Antonio TonyFace Bacciocchi di Radio Coop scrive infatti del loro Trinkh Met Miar “Un inconsueto e originale mix di influenze caratterizza l’esordio della band vicentina, che accosta sonorità folk celtiche con un arrembante tiro di gusto metal e rock, omaggiando e promuovendo canti, tradizioni e il territorio dell’antica cultura cimbra. Il tutto con un’eccellente capacità esecutiva e una contagiosa atmosfera che invita al ballo. Da ascoltare.”

Tantzasto Met Miar, “Balli con me”, composto interamente in lingua cimbra e accompagnato dal videoclip su youtube, si ispira alle sonorità e alle atmosfere della musica popolare nella melodia e nei testi e racconta del romantico invito a ballare di un ragazzo innamorato alla sua bella.

Potete ascoltare i Balt Hüttar con Tantzasto Met Miar in radio, in streaming su Spotify o goderveli in video su Youtube, Trinkh Met Miar invece è disponibile su iTunes e su tutti i migliori store digitali internazionali.

Pubblicata il 08/06/2018