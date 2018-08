Ascolta Viola, l’album d’esordio del cantautore Alessio Ivan

Alessio Ivan è un cantautore della provincia di Varese che, dopo essere stato chitarrista ed autore di band giovanili e dopo una lunga assenza dal mondo della musica per dedicarsi alla professione di Consulente del lavoro, ha deciso di riprendere il cammino interrotto e registrare il suo primo disco. Col brano “Vienimi a salvare”, ha raggiunto la finale dell’edizione 2018 del Varigotti Festival – premio nazionale per la canzone d’autore emergente. L’album si intitola “Viola”: Viola come il nome di sua figlia; viola come il colore di chi desidera piacere ed essere accettato; viola come l’unione del rosso, sinonimo di forza ed energia, e del blu, che richiama la calma e la malinconia.



ASCOLTA L’ALBUM

Spotify - https://spoti.fi/2M9vyAv

iTunes - https://apple.co/2NZKj9q

Google - https://goo.gl/bzfeHd

Video:

“Una nuova idea”: https://youtu.be/IFz1sGVMDGU

“Vienimi a salvare”: https://youtu.be/vgt7edT6NuQ

“La perfezione”: https://youtu.be/FljAWSVCTS8

Il Pierrot ed il Joker del primo piano della copertina richiamano questi due aspetti della sua personalità che si ritrovano anche nelle atmosfere del disco. Iniziando questo percorso artistico in punta di piedi, prima con la sola idea di registrare qualche vecchia canzone, ha poi ritrovato il gusto di rimettersi in gioco e scrivere nuovi brani. Ha dato il massimo per realizzare un lavoro che non cadesse nella tentazione di rincorrere i generi del momento e proponesse canzoni con arrangiamenti attuali ma non ripetitivi. La prima parte del lavoro presenta sonorità elettroniche ed atmosfere un po’ cupe mentre, nella seconda parte, si passa a brani con arrangiamenti più rock ed acustici. I testi spaziano dalla rabbia nei confronti di chi infierisce sui più deboli, alle difficoltà dei rapporti di coppia, dalla descrizione delle proprie inquietudini, allo sguardo positivo verso il futuro, dall’apprezzamento di ciò che ci circonda al riconoscimento del proprio talento. Viola è un disco che inizia con rabbia e termina con serenità; contesta, quasi insulta, ma poi trova conforto nel gioco della vita quotidiana.

Tracklist:

Connettiti con le realtà

Freddissima anima

Vivo e muoio

Questi miei limiti

Una nuova idea

Vienimi a salvare

La perfezione

La mia creatività

In questi giorni nella mente

Crediti:

Testi e musica: Alessio Ivan La Delia

Arrangiamenti: Christian Pinchi / Alessio Ivan La Delia

Voce: Alessio Ivan La Delia

Chitarre: Christian Pinchi

Basso: Steve Ferrovecchio

Batteria: Guido Lazzaroni / Matteo Tommasini

Tastiere e Piano: Emmanuele Dicembrino

Violino: Laura Tenti

Registrato e mixato c/o Made in music di Rescaldina – www.madeinmusic.it

Contatti:

www.facebook.com/alessioivanld/

www.alessioivan.com

https://soundcloud.com/user-217412254

Pubblicata il 01/08/2018