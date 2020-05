Ascolta Tic Tac, il nuovo singolo del Cantautore Giuseppe Izzo

Giuseppe Izzo è un cantautore indie-alternative. Nasce a Maddaloni, in un paese in provincia di Caserta nel 1989.

Si laurea in Industrial Design ma a 25 anni decide di cominciare a studiare musica.

Dopo aver conseguito un diploma in Canto Moderno presso il VMS di Milano a novembre del 2019 comincia il suo progetto come cantautore,

volto ad esaminare vari aspetti della mente prima di raggiungere una piena consapevolezza spirituale grazie all’album che distribuirà in autunno.

Ad oggi sono 3 i brani distribuiti e realizzati grazie alla collaborazione con il suo amico Mathis Carion:

Castelli in Aria, Psyche (in collisione) e Tic Tac.

Domenica 17 Aprile 2020è uscito TIC TAC, un singolo in formato EP con tre versioni (radio edit, orchestrale e dancefloor)

ASCOLTA TIC TAC

CONTATTI

Pubblicata il 04/05/2020