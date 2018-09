Arrivano sulla scena Mirko Valeri & I Via Greve: la band pop rock romana al debutto sul mercato discografico italiano con l’album Troverò Pace!

Esce Troverò Pace, la nuova release dei Mirko Valeri & I Via Greve, pubblicata oggi dalla label indipendente Areasonica Records e accompagnata dal lancio del primo singolo estratto Smettila di Piangere!

Mirko Valeri & I Via Greve, originale progetto pop rock ideato dall’omonimo frontman, al secolo Mirko Visintin, prende il nome da una delle strade del quartiere capitolino Magliana, luogo dove s’intrecciano le storie e i racconti cantati dalla band. Partiamo con un percorso artistico di tutto rispetto: negli anni Mirko collabora con diversi compositori e musicisti del calibro di Antonio Rizzi e Sergio Panajia, si perfeziona con i maestri Randy Roberts, performer e figlio d’arte (Rocky Roberts), e Stefano Zanchetti, pubblica il primo EP La Luce Dentro Me con gli arrangiamenti a cura di Francesco Catitti, produttore Universal di numerosi artisti tra cui il vincitore di X Factor Michele Bravi e approda alle finali del secondo Festival della Canzone Italiana di Roma.

Il primo album ufficiale della band, Troverò Pace, è una collezione di dodici tracce introspettive dove l’accettare e il trasformare i propri limiti diventa testimonianza di quanto il dolore possa essere molto spesso l’armatura emotiva più resistente. Smettila Di Piangere parte proprio da questa idea: il primo singolo estratto, accompagnato da un videoclip colmo di speranza e sentimenti positivi, è infatti un’immaginaria carezza al mostro che abbiamo dentro, un gesto affettuoso verso il nostro dolore che lo renda nostro compagno, complice e amico.

Istintività, bisogno di comunicare, spontaneità: questi i punti forti di un album complesso, caratterizzato da melodie di un pop attuale che viaggiano su stacchi di batteria fatti di ritmi trascinanti e di puri accenti di un rock tipicamente nostrano.

Troverò Pace è disponibile su iTunes, Smettila Di Piangere invece la trovate in radio e su Youtube!

Pubblicata il 19/09/2018