Arriva l’esplosivo pop rock dei Picture Of Troy J: la band umbra al debutto discografico con il suo omonimo debut album.

Preparatevi a saltare parecchio perché in radio sono arrivati i Picture Of Troy J! La giovane band umbra è pronta a presentare al pubblico il suo debut album omonimo targato Areasonica Records e accompagnato dal singolo Sounds From Underground.

Influenzati dal rock, dal punk e dal pop cari agli ultimi trent’anni e ispirati da contaminazioni artistiche di un certo calibro, basti pensare ad Offspring e Green Day solo per citarne un paio, i POTJ propongono un pop rock veloce ed immediato seppure piuttosto elaborato e dinamico. Oltre 60 esibizioni alle spalle, tra cui l’opening ai Red Ska presso il Vidia Club di Cesena e il concerto alla Festa dell’Ingegneria di Perugia, e una grande presenza in radio seguite da interviste, ospitate, approfondimenti: i POTJ vantano la vittoria al Festival del Folklore presso Selci Lama, la conquista del premio del pubblico sia presso l’Anghiari Rock Contest sia presso il San Giacomo Rock Contest e la partecipazione al Tour Music Fest 2015, al Vicenza Rock Contest e al Pisa Rock Contest.

Picture Of Troy J è un disco coinvolgente, caratterizzato da stacchi di batteria galoppanti e piacevoli armonie di tastiera. Accanto a brani più goliardici e divertenti, fatti non solo di metriche sostenutissime ma anche di racconti e peripezie adolescenziali, troviamo qualche sprazzo di malinconia: non vaghi messaggi profetici e standardizzati ma una collezione di brani genuini e veri che attingono alle esperienze e ai retroscena più significativi della stessa band.

Il singolo Sounds From Underground, originale midtempo ispirata alle atmosfere festose del weekend, è già in radio e su Youtube con un videoclip esplosivo, l’omonimo disco di debutto dei Picture Of Troy J invece lo trovate su iTunes e su tutti i migliori store digitali internazionali!

Pubblicata il 26/10/2018