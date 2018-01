Arriva Bullet, il primo singolo del nuovo album delle SneiAp

E’ finalmente disponibile online Bullet, primo singolo ad aprire (In)Sane Minds, il nuovo album della band alternative metal quasi tutta al femminile delle SneiAp, in uscita a marzo 2018 per Volcano Records & Promotion.

Proprio come un proiettile il videoclip che accompagna Bullet sfreccia attraverso sonorità marcate e impetuose per poi sfiorare una serie di dinamiche umane e relazionali abbastanza comuni. Bullet ci offre un assaggio delle potenziali combinazioni che caratterizzano quest’ultimo album delle emiliane SneiAp, che negli ultimi anni si sono fatte strada tour dopo tour a livello nazionale, fino ad esibirsi, nel 2013, come headliners in una serie di concerti su suolo inglese.

Pubblicata il 24/01/2018