Areasonica Records lancia Spiders, il nuovo singolo dell’imprevedibile Acid Jack Flashed: torna il rock ‘n’ roll ribelle dell’artista varesino!

Fuori Spiders, il nuovo singolo dell’imprevedibile Acid Jack Flashed, terzo estratto dal suo album The Invisible Men edito da Areasonica Records!

The Invisible Men ha collezionato in questi mesi ottimi risultati di critica e di pubblico: Antonio Bacciocchi di Radio Coop ha definito l’album “Particolarmente intrigante e originale”, Vincenzo Morreale di Viva Mag ha rincarato la dose con “un disco di rara genuinità, da gustare come un buon vino sincero”, anche Alfredo Cristallo di Micsugliando recensisce il disco premiandone le influenze, il mix di generi e la profondità emotiva e scrivendo “Un album semiotico e filologico: lo spirito amatoriale viene disinnescato in impianto formale e barocco che compone un viaggio psicanalitico dentro la cultura musicale degli ultimi sessant’anni.”

Il nuovo singolo Spiders è un brano che – fedele allo stile di Acid Jack Flashed - unisce in maniera originale e imprevedibile il ritmo trascinante del rock ad uno spiccato gusto per il vintage, per le melodie d’altri tempi, senza lasciare indietro la grinta e il mordente che accompagnano l’intero lavoro. Tutti su iTunes per acquistare The Invisible Men, Spiders invece la trovate in radio!

More info: https://www.facebook.com/Acid-Jack-Flashed-224932100895418/

Pubblicata il 07/02/2018