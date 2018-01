Areasonica Records lancia Money, il nuovo singolo della band siciliana dei Tintinnabula: il mordente del metal incontra il sound tipico delle melodie popolari

Il mese di gennaio prosegue alla grande per la label bolognese Areasonica Records che oggi lancia Money, il nuovo singolo della band siciliana Tintinnabula, terzo estratto dal loro album Mamacita!

Dopo il grande successo ottenuto dal lancio dell’album Mamacita e del singolo L’Immensità, cover in chiave rock del celebre brano cantato al fianco del mitico Don Backy, che li ha portati tra le righe di All Music Italia e sulle frequenze di Radio Italia Anni 60 per un’intervista all’interno del programma di Maurizio Martinelli, i Tintinnabula vincono il premio Muzi Kult nel corso della finale di Musica Contro Le Mafie 2017 e tornano, prima sul palco e poi in radio, più carichi che mai con un nuovo singolo trascinante.

Il pezzo è Money, brano caratterizzato da un affascinante mix di sonorità fortemente metal e melodie tipicamente popolari, un connubio audace – impreziosito dalla potenza della voce del frontman Nino Leone – per una canzone che risuona inevitabilmente nella testa già ad un primo ascolto. L’album Mamacita lo trovate su iTunes, per ascoltare Money invece vi basterà accendere la radio!

