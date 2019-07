Aquiloni é il singolo rap rnb dell’estate. Thaz e Nikaleo fuori col nuovo video

Se con “Cambiamento Ep” si percepiva in maniera chiara l’evoluzione dell’artista, il nuovo singolo Aquiloni é indubbiamente il biglietto da visita perfetto per un disco ufficiale che marca nettamente la crescita stilistica e personale del rapper Varesino Thaz.

Il brano parla di crescita sentimentale, di rinnovamento passionale, di amore. Il testo gioca sulle gelosie, sulle rinunce, sui sacrifici. Momenti tipici di coppie che non sanno vivere appieno una relazione a due senza intaccare la propria vita come individui. “Aquiloni” critica in maniera ironica tutto questo. E invita all’evasione dalla quotidianità, ma insieme.

“Aquiloni”, divertente, melodico ed estivo, é prodotto da Daniel Mendoza con con il supporto di Soul Flake (Synth), Francesco Zanello (Chitarre) e Spillo (Mix, Master), vanta la collaborazione della splendida voce pugliese Nikaleo. Il video, curato da Virginia Pavoncello (Second Life Videos) con la ballerina Claudia Schiavano, rimarca attraverso musica e danza il concetto di leggerezza e bellezza.

Aquiloni, edito da Street Label Records, è vicino al pubblico di massa, Thaz saprà sorprendere con un prodotto fresco e musicalmente speciale.

Link Video :

https://www.youtube.com/watch?v=DA9i7v-1Tmk

Pubblicata il 17/07/2019