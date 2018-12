ANYMORE, arriva da Liverpool il nuovo singolo di Kris James

Anymore è il nuovo singolo di Kris James, un giovane cantautore proveniente da Liverpool uscito a novembre 2018.

Dopo aver raggiunto il successo internazionale come ex cantante del gruppo The Scheme, Kris James ha iniziato con successo la sua carriera da solista nell’estate del 2018.

Anymore è un brano pop elettronico Questo è un suono completamente nuovo per Kris, che è molto orgoglioso del risultato che sta ottenendo. Questa traccia trae ispirazione dal voler scappare dalla corsa della vita per una settimana e passarla al sole con la persona che ami. Quindi, fondamentalmente andare via per allontanarsi dai problemi.

Il videoclip musicale che accompagna il singolo di Kris James è un video basato su un live che presenta il cantautore insieme alla sua band durante una performance dal vivo. Durante le riprese hanno usato il maggior numero di luci a led mai utilizzate in un video musicale nel Regno Unito da sempre.



Kris James ha debuttato con il singolo Eyes Open, che ha riscosso un ottimo successo di critica e di pubblico, finendo anche sulla copertina della rivista Music Week, arrivando al 25° posto nella classifica ufficiale di iTunes dove ha mantenuto la sua posizione per 4 settimane.

Il brano ha anche riscosso un grande successo in Europa e in America Latina ed è stato trasmesso in molte Radio Nazionali. L’attesissimo seguito del singolo è arrivato con Anymore pubblicato nell’autunno del 2018 e arrivato subito primo su iTunes nel giorno di uscita nel genere di musica elettronica.

Oltre a un cantante e cantautore, Kris James è un rispettato fashionist; spesso sotto i riflettori dei media, possiamo trovare Kris in prima fila alla “London Fashion Week” che poi racconterà nei suoi diari di moda in diverse pubblicazioni.

Kris è attualmente in studio dove sta scrivendo con il cantautore e produttore John Fields (The Jonas Brothers, Demi Lovato, Miley Cyrus) il suo attesissimo album di debutto che si pensa uscirà nella prossima primavera.

Pubblicata il 17/12/2018