Any Given Monday si fa in due, Quirinetta e Qube per la movida del lunedì

Dopo la pausa natalizia torna Any Given Monday, la serata disco più popolosa della Capitale, che unica di lunedì riesce a coinvolgere migliaia di ragazzi nelle centinaia di serate che organizza in tutte le migliori location romane. Per il nuovo anno è stato confermato il locale storico di AGM, ovvero il Qube di via Portonaccio, ma, si aggiunge il Quirinetta, dinamico club nel centro di Roma. Il format vincente non cambia: tanta musica che abbraccia i gusti di un pubblico ampio, dal rock, al pop, dall’electro all’hip hop; coreografie, luci, colori e tutto il divertimento che contraddistingue la serata nelle due venue che saranno alternate per tutti e quattro i lunedì di ogni mese. Any Given Monday si discosta, sia esteticamente sia concettualmente, dai canoni usuali del divertimento notturno. È un format-party “glocale” che importa elementi esterofili all’avanguardia, personalizzandoli notevolmente, e riadattandoli alla realtà off capitolina. Una festa made at home, spiazzante per la sua diversità, dove l’imperativo non è apparire, ma, divertirsi. Un happening, un carnevale perenne, è musica, teatro, danza, arte, moda, video, televisione, avanspettacolo e molto, ma molto di più, del prodotto che si ottiene moltiplicando tutti questi fattori tra di loro. È un posto incantato, fuori dal tempo e dallo spazio, veramente free e open. Un contenitore difficile da descrivere dove c’è tutto e il contrario di tutto, sempre uguale ma in continuo mutamento. Per la serata inaugurale sono schierati i dj residenti di AGM come Mokai e Discount con le consuete selezioni indie-electro-rock e tropical bass, assieme a Kalta e Diamanito della crew di Afroma. Al Social Bar ci saranno invece i set di Barbetz e Esox. Vj set a cura di Romeo Rodeo e Miyagi. AGM show con Gianny’ United Team & Double L directed by Romeo Rodeo. Photo shooting show di Fabio Germinario e Carlo Ottaviano e “Mondial Writers Wars”, a cura di Ivan Fornari.

Lunedì 23 gennaio

ore 22.30

Quirinetta

Via Marco Minghetti, 5 – Roma

Ingresso Euro 5 (compreso drink in lista fino alle 00.30)

Infoline 3288640362

Pubblicata il 20/01/2017