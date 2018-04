“Antifragile” il nuovo EP dei The Perfect Tree, esce online con il nuovo singolo “Touch the Trees”

Siamo lieti di annunciare che da oggi è disponibile su tutti i maggiori stores digitali, attraverso Volcano Records, “Antifragile”, il nuovo EP del trio world music torinese The Perfect Tree, inaugurato per l’occasione da un secondo estratto “Touch the Trees”, in rotazione radio nei prossimi giorni.

Sound rock dalle finiture pulite, sporcato sapientemente da riff e drumming decisi, “Touch the Trees” è segnato da quei marchi di fabbrica che ben si prestano a sintetizzare il codice stilistico di questo nuovo EP del trio torinese.

Con “Antifragile” i The Perfect Tree mettono a segno, in uno stile personalissimo, suggestioni electro-pop ed elementi legati all’art e world music, a cui non possono non aggiungersi un cantato dallo stile impeccabile, inframmezzato da chorus più cupi tendenti ad un climax melodicamente articolato e di grande suggestività.

Ecco il link al video di “Touch the Trees”

Per ulteriori aggiornamenti



https://www.facebook.com/theperfecttree/

https://www.facebook.com/volcanopromotion/

Pubblicata il 23/04/2018