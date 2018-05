Annuncio release digitale di “Vipere”, il nuovo album degli Shock Therapy

Siamo lieti di comunicare che da oggi è finalmente online per Volcano Records su tutte le maggiori piattaforme digitali “Vipere”, il nuovo disco della band crossover ferrarese Shock Therapy.

I tre singoli che ne hanno segnato l’arrivo confermano l’ottimo lavoro della band nel mettere assieme un album che sia per la causticità dei suoi testi in italiano, un rap serrato e crudo, sia per il buon impasto di energici refrain dal sapore nu metal, riff forsennati e drums massicce, riesce a giostrare un range sonoro composito, che dal classico crossover anni 90’ spazia fino al nu-metal moderno passando per il rock e il funk.

Pubblicata il 14/05/2018