“Annie”, il nuovo singolo di Silvio Ferro and the Soulmates è da oggi disponibile in versione live in studio

Il nuovo singolo di Silvio Ferro and the Soulmates dal titolo “Annie” è da oggi disponibile all’ascolto e alla visione in un’esclusiva versione live in studio. Il brano è estratto dal disco “Unlocked” prossimamente in uscita via Blue Mama Records in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Annie” è un brano intenso, ricco di significato e non ha bisogno di presentazioni. La musica in certi casi parla da sé. La scelta del live in studio non è casuale: quale modo migliore per arrivare dritti al cuore dell’ascoltatore se non mostrarsi senza filtri?

Ecco il link per guardare il live in studio di “Annie”:

Genere: Soul

Artisti simili: Robben Ford, The Black Crowes

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

https://www.facebook.com/bluemamarecords/

https://www.facebook.com/Silvio-Ferro-And-The-Soul-Mates-113725163340683/

Pubblicata il 06/11/2019