ANDREA PACINI: “IL MISTERO DEL TUO AMORE” è il singolo d’esordio del giovanissimo cantautore rock

“Il mistero del tuo amore” è un brano che parla di come possa nutrirsi e durare un amore tra due persone che vivono a molti chilometri di distanza. È un amore sofferto per la lontananza ma che vive grazie alla capacità di uno dei due innamorati di inventarsi mille modi per “azzerare le distanze”. È una lei che “in un solo sguardo” sa far sparire tutta la solitudine per i giorni trascorsi lontani. È una lei che fa sentire la sua presenza anche in sua assenza, che “ispira canzoni nuove”. È la storia di tanti ragazzi che vivono amori lontani, dove ogni momento vissuto insieme è importante perché non scontato e con la convinzione che non vada sprecato.

Guarda qui il video

Si tratta di un singolo pop che richiama al rock per la scelta delle chitarre elettriche ben presenti. Andrea Pacini è un’anima rock che volge lo sguardo al pop internazionale. La sua voce è profonda ma altrettanto graffiante. È al suo primo inedito ma sta lavorando al secondo inedito e ad latri brani in preparazione dell’Ep di prossima uscita. È coautore dei testi delle sue canzoni. Gli arrangiamenti sono invece di Antonio Summa – Summit Studio Milano. Il progetto prevede molti live sia come solista che come front man della sua band con cui gira l’Italia presentando al pubblico cover pop rock di carattere internazionale alternate a brani inediti.

Radio date: 4 maggio 2018

Etichetta: Lupi

BIO

Andrea inizia a cantare all’età di 13 anni nel Coro di Voci Bianche dell’Accademia Musicale di Firenze.

Dopo due anni decide di proseguire da solo studiando canto moderno con Filomena Menna e nell’estate 2014 fonda la rock band Alter Ego insieme ad altri cinque ragazzi. Con la band arriva in finale a Firenze a Emergenza Festival 2017 sotto la giuria di Ghigo Renzulli. Con gli Alter Ego riesce ad avere un gran seguito esibendosi nei locali fiorentini e del nord Italia. Oltre al progetto di gruppo, intraprende la strada da solista studiando canto privatamente a Milano e studiando chitarra con l’ex chitarrista acustico di Vasco Rossi, Riccardo Mori. Ha partecipato a Masterclass presieduti da Elisabeth Howard e Red Canzian. In questi ultimi due anni è stato intervistato da Red Ronnie e Dolcenera e ha partecipato al Festival del Garda arrivando in finale; qui conosce anche il Maestro Vince Tempera. Nel 2018 pubblica il suo primo inedito “Il Mistero Del Tuo Amore” e in febbraio 2018 va a Sanremo per promuoverlo nelle radio (Canale 9, Radio Bruno, Radio Cantagiro, TVS, Radio Punto Sud, Roxy Bar, ecc.). A maggio ha partecipato al Festival Show di Caorle presentando il suo inedito.

Contatti e social

www.facebook.com/andreapacinisinger/

www.instagram.com/a_pacinivox/

www.facebook.com/wearealteregoband/

www.instagram.com/alteregoband/

Pubblicata il 25/06/2018