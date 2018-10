Andrea Lelli: A ottobre torna con “La vita sai com’è”

Dal 1° ottobre in radio e sui migliori digital store arriva il singolo La vita sai com’è del cantautore Andrea Lelli pubblicato per l’etichetta bolognese SanLuca Sound.

La vita sai com’è è una pezzo che parla di come la vita interviene sulle nostre incertezza, sull’immobilità nella quale ci posizioniamo qualora non siamo in grado di prendere delle decisioni, vuoi per incapacità, che per debolezze recondite.

Il brano pop è caratterizzato da suoni di elettronica molto attuali, che si sommano a chitarre elettriche ed acustiche ben bilanciate. Il relativo videoclip mostra altri risvolti inerenti la vita di tutti i giorni, gioca sapientemente rispetto a quello che viviamo internamente e quanto succede intorno a noi, in quest’ottica le scene sono state girate nel quotidiano come fosse un reality, il tutto magistralmente realizzato da Max Lo Buono alla regia ed Emy Guerrisi alla produzione esecutiva.

La produzione del singolo che anticiperà un Album, attualmente in fase di scrittura, è con l’etichetta San Luca Sound di Bologna. Con la produzione di Manuel Auteri e Renato Droghetti.

