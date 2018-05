ANDREA GIOE’:“NEL BENE E NEL MALE” è il nuovo singolo radiofonico del cantautore palermitano

Forti influenze che rimandano al rocker Francese Johnny Hallyday ed ai pilastri del rock italiano Litfiba, Ligabue, Vasco Rossi e Afterhours, forgiano il nuovo pezzo di Andrea Giorè.

Il brano è stato arrangiato ed inciso presso la AEKO Recording (Palermo) di Gioacchino Gigi Paladino e Giuseppe Schillaci.

Marco Bianchetti, storico paroliere di Gioè (nel 2009 con “In concerto” e “Balla amore”), è invece il produttore.

“Nel bene e nel male” sarà disponibile dal tredici Aprile in tutti i digital store ed è il singolo apripista di un nuovo album composto da tredici inediti la cui uscita è prevista per dicembre 2018.

ETICHETTA: Pirames International s.r.l.

Radio date: 30 marzo 2018

BIO

Andrea Gioè, cantautore palermitano. Scrive canzoni dal 1999. Dal 2003 da autodidatta suona la chitarra e dal 2011 suona anche l’ukulele.

Le sue radici musicali provengono da Claudio Baglioni, Moses, Litfiba, Umberto Maria Giardini (ex Moltheni), Ligabue, Simona Molinari, Mark Knopfler, Johnny Hallyday, Iz’Kamakawiwo’ole e Fabrizio Moro.

Nel 2004 studia canto con Tosca, Fabiana Rosciglione, Maria Grazia Fontana e Gabriella Scalise presso Cinecittà Campus.

Nel 2007 con “Stringerti di più” partecipa al Festival di Castrocaro.

Il 13 giugno 2009 pubblica il suo 1°album “A testa alta!” (Distribuzione digitale Pirames International s.r.l. Il 18 Ottobre 2010, per la prima volta Andrea Gioè entra nell’importante classifica di Youtube “#92 – I più visti (in assoluto) – Partner”. Il 24 Marzo 2011 L’EP “La mia unica follia” è tra gli album consigliati da Mondadori e si mantiene al 10°posto degli album più venduti per più di un mese. Il 4 Gennaio 2012 – Il canale ufficiale Youtube di Andrea Gioè supera le 100000 visualizzazioni. Amore, vita, religione ed attualità sono alcuni dei temi che raccontano, il secondo lavoro discografico di Andrea Gioè, “Tempo al tempo” (2012) distribuzione digitale Pirames International s.r.l. che entra a fare parte della prestigiosa cerchia degli “Album più scaricati di TV Sorrisi e Canzoni Music Shop” piazzandosi al 14°Posto in classifica.

Il 16 Giugno 2013 esce “Andrea Gioè & Friends – Istinto Paterno”, un triplo disco che racchiude nuove canzoni come “Chi eri tu?”, “Pianeta unico” e “Ma perché”, mescolate ad inedite registrazioni live come “Istinto paterno”, “La realtà …” e “Yara & Sara”. Dal 16 al 19 Ottobre 2014 Andrea per la prima volta partecipa alla prestigiosa Accademia di “Area Sanremo“. Il 12 Novembre 2014 presso il Palafiori di Sanremo, Andrea esegue per la prima volta “Ritrovarsi o Retroversi” davanti l’attenta giuria di Area Sanremo composta da Roby Facchinetti, Giusy Ferreri e Dargen D’Amico.

“Ritrovarsi o Retroversi” è anche il quinto lavoro discografico di un Andrea Gioè molto introspettivo, duro e diretto.

Il 24 Dicembre 2015 esce Senza te (canzone presentata a Sanremo Giovani 2016)

L’11 Novembre 2016 esce il “BEST OF Andrea Gioè”. Il 30 Ottobre 2017 col brano “Premura” ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani 2018. L’11 Gennaio 2018 – Con i brani “Papà” e “Premura” ha partecipato alle selezioni di Musicultura 2018. Adesso sta lavorando in studio per finalizzare il suo nuovo album.

Contatti e social

Sito:www.andreagioe.it

Facebook: www.facebook.com/andreagioe – www.facebook.com/AndreaGioeCantautorePalermoLourdes/

Youtube: www.youtube.com/user/andreagioe?feature=mhee

Instagram:www.instagram.com/andrea.gioe/

Twitter: twitter.com/andreagioe?lang=it

Google+: plus.google.com/u/0/+AndreaGio%C3%A8

Shazam:www.shazam.com/it/artist/40575638/andrea-gioe%CC%80

Spotify: open.spotify.com/artist/6k9yMJV47Kg01heORpVVKt?si=K3FI8FCcT0-hMKsDqzdEAA

iTunes: itunes.apple.com/it/artist/andrea-gio%C3%A8/321433130

