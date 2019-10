Amornero – è uscito il nuovo singolo “Nuvole nel vento”

Dopo “La fata del miele”(2015) e l’EP omonimo “Amornero”(2018), esce su tutte le piattaforme digitali, il nuovo inedito della band rock/blues Amornero dal titolo “Nuvole nel vento“.

“Spesso le canzoni nascono in modi inaspettati: bastano poche parole su un’acerba idea melodica per scatenare un turbine di ricordi, esperienze, emozioni, che in qualche modo si vanno a fondere tra di loro e crescono fino ad assumere uno e mille significati. E ad un certo punto ti rendi conto che quello che hai scritto non e’ altro che la forma più semplice e basilare della musica moderna, uno dei punti da cui tutto e’ iniziato: il blues, tanto semplice e libero, quanto puro e intenso nel descrivere e far vivere emozioni forti”

Regia e montaggio: Zen Bang Production (https://www.facebook.com/zenbangmediamaking)

Testi e musica: Franco Alberganti e Amornero

Prodotto da: Franco Alberganti e Amornero

Mix & Master: Streamlake Studio

Il progetto Amornero nasce nell’anno 2015 da un’idea di Fabio Pedolazzi, ex batterista dei Matt Cadillac & The Shoots.

Il duro lavoro di composizione pezzi e prove ha portato la band ad entrare nello studio di registrazione, dove nel Novembre 2015 pubblicano il loro primo lavoro discografico dal titolo “La fata del miele”, un mini EP di tre tracce, uscito per l’etichetta indipendente VDM Records, seguito dal video ufficiale del singolo “La fata del miele”.

Agli inizi del 2016 la band decide di fermarsi, causa vari impegni musicali di ciascun membro…. fino ad arrivare agli inizi del 2017, quando Fabio, decide di ridare vita al progetto, cambiando completamente formazione e dando una nuova veste agli Amornero. La ricerca e’ stata fatta su musicisti di esperienza e già abituati a calarsi in progetti di inediti… L’idea e’ quella di unire il cantato in italiano a sonorità più internazionali, spaziando dal rock al blues, al funky, all’hard rock, cercando sempre di dare un tocco personale e la giusta dose di modernità ai pezzi, ricercando determinati tipi di suoni e soluzioni per stare al passo coi tempi odierni.

I nuovi Amornero sono formati da Emanuele Lamorte(voce), Frank Alberganti(chitarra e cori), Francesco Occhipinti(basso e synth) e Fabio Pedolazzi(batteria). NelI’ottobre 2017, la band entra allo Streamlake Studio per la realizzazione del secondo EP ufficiale dal titolo omonimo “Amornero”, uscito l’11 Maggio 2018 in digitale e il 25 Maggio 2018 in tutti i negozi di dischi e circuito Feltrinelli, per la Native Division Records.

Emanuele Lamorte – Voce

Frank Alberganti: Chitarra e Cori

Francesco Occhipinti: Basso e Synth

Fabio Pedolazzi: Batteria e Percussioni

Sara Fou: Voce

Paolo Anchisi: Sax

Rock

