Alexis, è uscito il nuovo singolo “I Need You Tonight ”

Dopo il lancio del nuovo progetto di Alexis esce il nuovo inedito dal titolo I need you tonight. Questo forse è il pezzo più completo di un artista che si sta facendo notare per l’originalità, la freschezza e l’energia genuina che propone. I need you tonight propone linee melodiche ammalianti, linee melodiche che hanno il sapore del dream pop, tra l’altro. Infatti, quello che Alexis propone con questo singolo è un pop rock che sembra tendere verso il dream pop con sonorità alquanto luminose che abbracciano letteralmente l’ascoltatore.

Alexis propone continui step evolutivi, pubblicando una serie di singoli, prodotti insieme a Lu Sardellitti, Gio Dwane Compagnone e Nick Watson, tre dei produttori più talentuosi e meno inflazionati della Penisola (Ricordiamo le produzioni dell’ultimo con artisti del calibro di Coldplay, Iron maiden e Radiohead).

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=exRVIMhM8kA

Credits:

Video subject: Alexis

Regia e montaggio: Iris Film Production

Testi e musica: Alexis / Gio Dwane Compagnone

Prodotto da: Art space studio Brixton, UK

Mix & Master: Nick watson

Female Actor : Federica Fanella

Bikers : The Criminals

Biografia:

Alexis è un cantante pop rock dalle molteplici contaminazioni. Questo artista trae ispirazione dalle nuove influenze pop rock elettroniche coadiuvandone l’utilizzo di chitarre e amplificatori vintage, oltre a tastiere Rhodes, sintetizzatori e altri strumenti electro. Alexis ha registrato il suo primo EP contenente quattro brani a Londra, Brixton, nel Regno Unito presso lo studio Artspace nel febbraio 2018.

Line up:

Alexis

Lu Sardellitti

genere:

pop rock/dream pop

Pubblicata il 20/09/2018