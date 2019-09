Alexanderplatz presenta “Crimini d’autore”, il nuovo album fuori dal 6 Settembre

Alexanderplatz inizia a battere il ritmo sin dai primi battiti del cuore. Cantautrice, chitarrista e producer italiana, nata nel 1987, firma il suo primo contratto discografico a 18 anni. La sua carriera musica conta, attualmente, tre dischi all’attivo ed un nuovo disco e progetto “Crimini d’autore“, in uscita il 6 Settembre 2019.

Innamorata della chitarra, inizia a studiare musica classica a 6 anni e più tardi canto, capendo da subito che la musica sarebbe stata l’elemento fondamentale della sua vita. Alexanderplatz ama i racconti e le sue performance ruotano attorno alle storie che le piace cantare accompagnandosi con la sua chitarra, fedele compagna di viaggio. A volte solo con il suo strumento in veste acustica, a volte con la sua band, a seconda del contesto artistico-musicale.”Crimini d’autore” è un concept album che raccoglie dieci storie ambientate dietro le sbarre, dove i protagonisti sono uomini e donne che raccontano le loro storie prima, durante e dopo la prigione. E’ un noir in bianco e nero, inchiostro e corde scure che attraverso con dolcezza, ma raffinata intensità e sensibilità, i meandri dell’animo umano.





Eventi

Ha partecipato nel 2006 come ospite di Radio Kiss Kiss al maxi concerto di beneficenza tenuto allo Stadio San Paolo di Napoli e allo Stadio Zaccheria di Foggia. Ha cantato per Rai International ed alcuni suoi brani sono stati trasmessi per BBC Radio, Radio1, Radio Kiss Kiss Network, Radio Subasio, Radio Coop, Radio Marte e molte altre, entrando in classifica. Ha aperto i concerti per Carl PalmerBand e partecipato alla kermesse di MusicBox al Palalottomatica di Roma. Finalista del Premio De Andrè 2008 con un suo inedito. Sempre in qualità di ospite, è stata invitata presso il Teatro Rossija di Mosca e, nel 2014, negli Stati Uniti, precisamente in Pennsylvania e Maryland, a presentare i suoi brani. Ha suonato poi tra New York, Amsterdam e Francoforte e moltissimi sono i live in ambito nazionale, sia come cantautrice che come cantante o chitarrista per altre formazioni. Numerose anche le testate giornalistiche o di critica musicale su cui è apparsa, come Rolling Stone Italia, MTV New Generation 2015, Il Mattino di Napoli, Ola, Nick, Nice Premier (Nizza), Ragazza Moderna, Sound and Vision Magazine, Fedeltà del suono, Latina Oggi, Il Pontino e molte altre.

GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “OFELIA”:

http://www.youtube.com/watch?v=umJsEjTR7hE

ASCOLTA CRIMINI D’AUTORE:

Spotify - https://spoti.fi/2lGR5YF

iTunes - https://apple.co/2kmFApl

Amazon - https://amzn.to/2kv6c7m

Bandcamp - https://alexanderplatzmusica.bandcamp.com/releases

Collaborazioni

Ha collaborato con diversi artisti, tra cantanti, musicisti ed anche pittori e visual artists, tra cui il chitarrista e compositore statunitense Jeff Poole, il cantautore del New Jersey Joe D’Urso e l’attore e musicista di Baltimore, Brian St August. Inoltre vanta collaborazioni con la vocal coach e cantante americana Cheryl Porter, il chitarrista Luca Colombo, il bassista Paolo Costa, il batterista Lele Melotti, il musicista ed etnomusicologo, nonché relatore di tesi in etnomusicologia Francesco De Melis, l’antropologo ed etnomusicologo Francesco Salerno, la pittrice e ritrattista Marinella Pompeo e molti altri.

Tracklist CRIMINI D’AUTORE:

LA SENTENZA

1950 – FRANCA

1968 – FRITZ

1976 – NINO

1981 – OFELIA

1984 – SERGIO

1986- 185 GIORNI

1999 – DARIA

2003 – WANDA

2019 – K.

CREDITS

LITTLE FOIL FISH: SOUND ENGINEER

MIXATO E MASTERIZZATO DA: LITTLE FOIL FISH presso THROUGH THE LOOKING GLASS STUDIO (LT)

GUITARS, BASS, SYNTH: ALEXANDERPLATZ

musiche, parole e arrangiamenti di Annalisa Pompeo/ ALEXANDERPLATZ

GRAFICA Luca e Sophie Carpentieri

FOTO Chiara Lanciotti



CONTATTI

FACEBOOK: http://www.facebook.com/alexanderplatz87

INSTAGRAM: http://instagram.com/alexanderplatz87

BANDCAMP:http://alexanderplatzmusica.bandcamp.com

YOUTUBE: http://www.youtube.com/channel/UCiMLqxz8gU-LmwBqGaWsNjQ





Pubblicata il 06/09/2019