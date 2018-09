Alex Silipo in radio con il singolo “Non preoccuparti amore”

Non preoccuparti amore è il nuovo singolo di Alex Silipo che sarà in rotazione radiofonica dal 21 Settembre e in contemporanea uscirà il videoclip del brano estratto dall’album “3” del cantautore piemontese.

Il singolo, prodotto e distribuito da Smilax Publishing e Self è il quinto e ultimo brano estratto dall’album che Alex Silipo ha lanciato due anni fa in Italia e nel mondo, grazie anche alla vittoria nel 2016 della Milano-Sanremo della canzone italiana con il brano Sogno le ali, canzone che tratta il tema della SLA.

Non preoccuparti amore è un urlo di dolore ed amore allo stesso tempo, una ribellione alle delusioni ed una cruda constatazione della realtà che una relazione può portare, provocare, trascinare il tutto dentro un'anima rock, diversa da quella pop degli altri brani del disco.

Con questo brano, Silipo prova a portare alla luce la nudità della fine di una relazione, con un messaggio finale, tanto desiderato quanto odiato: “Non preoccuparti amore… l’amore è un illusione”.

Ricordiamo che Alex Silipo nel 2018 ha pubblicato l’album Segreti una raccolta di brani composti nel corso degli anni per altri cantautori e sta lavorando al nuovo disco di inediti che vedrà la luce nel 2020.

Non preoccuparti amore è disponibile sulle migliori piattaforme di streaming e di vendita online e dal 21 settembre su tutte le radio nazionali ed internazionali.

Biografia

Alex Silipo è un cantautore. Nasce 38 anni fa, il 22 maggio 1980, a Premosello Chiovenda (VB), vive a Villadossola (VB), paesino situato in alto Piemonte, in Ossola, al confine con la Svizzera.

Nel 1991 vince la prima edizione della “Corrda antronese” ad Antrona (VB).

Nel 1991 intraprende lo studio del pianoforte che prosegue per 5 anni.

Nel 1992 partecipa alla seconda edizione della “Corrida Antronese” e la vince nuovamente.

Nel 1993 viene chiamato come ospite ad una festa cittadina ad Omegna (VB).

Nel 1994, intraprende gli studi da Ragioniere a Domodossola.

Tra il ’94 e il ’95 inizia a scrivere le sue prime canzoni.

Dal 1995 inizia ad esibirsi in locali della provincia.

Nel 1999 partecipa ad una selezione di “Sanremo giovani” a Domodossola.

Sempre nel 1999 si diploma in Ragioneria.

Nel 2003 giunge terzo al “Festival voci nuove” a Mergozzo (VB) con un suo brano.

Nel 2003 inizia ad esibirsi nel milanese come cantautore ed interprete sul naviglio pavese.

Dal 2004 al 2006 intraprende un corso specifico di canto ed interpretazione. Il 4 agosto 2006 presenta il suo primo album autoprodotto “Favola”, contenente 10 brani con proprie musiche e parole.

Sempre ad agosto si classifica secondo al Festival Voci nuove di Omegna con il proprio brano “Tre (pazzo di te)”.

Nel 2007 partecipa alla 50° edizione del festival di Castrocaro. Sempre nel 2007 firma con la casa editrice “Baccano” di Savignano sul Rubicone il suo primo contratto discografico, segue il lancio del singolo “Tre (pazzo di te)” a livello nazionale e la ristampa dell’album “Favola” inizialmente autoprodotto, che esce ufficialmente a livello nazionale nel febbraio 2008, con passaggi su network come radio 105 ed RPL di Milano.

Nei mesi successivi parte per il suo primo tour, che tocca città come Verona, Vercelli, Milano e Piacenza.

Nel 2009 inizia la produzione del suo secondo album, inciso a Savignano sul Rubicone presso la casa editrice “Baccano”, il cui singolo viene masterizzato e missato a Los Angeles.

Nel maggio 2010 presenta “Questa vita”, il suo secondo album che contiene 10 brani inediti.

Dal singolo “Rieccoti qua” a “Il sorriso che non c’è”, brano che tratta il tema dell’adozione a distanza.

Il primo singolo di “Questa vita”, “Mi ritroverai qui”, viene trasmesso in circa 198 radio italiane.

Dal 2009 insegna canto e collabora come paroliere e musicista con svariati cantanti locali e non.

Dal 2011 presenta a livello regionale il concorso canoro “CANTA CHE TI PASSA”, ottima vetrina per aspiranti cantanti.

Nel 2014 la manifestazione approda su Sky, canale Mondo 879.

Nel 2012 presenta la finale del concorso 2012 con ospite Alessandro Canino, celebre cantante italiano.

Nel 2014 presenta la finale del concorso 2014 duettando con Marco Ferradini, celebre cantautore italiano.

Nel 2015 firma un nuovo contratto discografico con Smilax, etichetta nota per aver distribuito i best di Pausini, Nek, Spagna, Paola e Chiara e tanti altri nomi della musica leggera italiana. Sempre nel 2015 stipula un contratto con l’ufficio stampa GSZ PRO di Varese, che proietta il singolo in tutta Italia con passaggi, interviste radio ed ospitate, soprattutto nella capitale.

Il 1° gennaio 2016 esce il singolo “Il tempo di un respiro”, accompagnato dal videoclip ufficiale, brano del nuovo album in uscita ad aprile 2016.

Sempre nel gennaio 2016 partecipa alla Milano-Sanremo della musica italiana, con tappe a Milano e Roma, dove presenta “Sogno le ali”, secondo futuro brano estratto dal nuovo album, canzone che tratta il delicato tema della SLA.

Il 13 febbraio 2016, a Sanremo, vince la Milano-Sanremo della musica italiana trofeo REA con “Sogno le ali”, brano passato in tutta Italia grazie al circuito REA “le 100 radio”.

Il 3 aprile 2016 presenta ufficialmente a Stresa (VB) il suo terzo album, “3″, contenente 14 tracce

A maggio 2016 esce il suo secondo singolo, “L’amore (non è amore)”, hit estiva di grande successo nazionale.

Il 9 dicembre ha aperto il concerto di IVANA SPAGNA, sempre con “Sogno le ali”, in Valle d’Aosta.

A gennaio 2017 esce il terzo singolo estratto da “3″, “Fermata 33″, brano intenso ed autobiografico.

Giugno 2017 segna il lancio radiofonico di “Qui, lei”, accompagnato da un accattivante videoclip curato dall’emergente cantautrice ed organizzatrice di eventi Ilaria Carpo della “Carpo – organizzazione di eventi”.

Nel gennaio 2018 esce “Segreti”, album che racchiude brani scritti negli ultimi 10 anni per altre voci, interpretati da Alex e presenti anche nella versioni originali intrepretate da artisti vari. All’interno, anche 2 inediti, una versione inedita di “Vorrei regalarti il cielo” e una cover rivisitata da Alex, “Il mondo”.

E’ prevista per settembre 2018 l’uscita del nuovo singolo “Non preoccuparti amore”, estratto dall’album “3″.

Social e Contatti

https://www.facebook.com/profile.php?id=1561392682

www.alexsilipo.it

Pubblicata il 18/09/2018