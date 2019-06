Alex Effe in radio e nei digital store con il singolo “(Hey Tu) Vieni Con Me”

In radio dal 14 Giugno e già disponibile in tutti i digital store “(Hey Tu) Vieni Con Me”, il secondo singolo di Alex Effe. Il brano oltre alla sua firma porta i prestigiosi nomi di Vittorio De Scalzi (New Trolls), Gianni Testa (anche producer), Giacomo Eva e Francesco Arpino. Prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing.

La canzone ha i “profumi e i colori” della sua terra, la Sardegna. Odore di mare, sole, percussioni e tanta voglia di ballare. Quattro generazioni di autori affermati messi insieme per il nuovo, incredibile, sensuale (Hey Tu) Vieni Con Me. Videoclip, a breve online, per la regia di Clizia Corti. Tutte le novità sul profilo ufficiale dell’artista.

Guarda il teaser del video:

https://www.youtube.com/watch?v=aoT9EbH_0Ps

Esperienze Artistiche

2017 – Finalista nel talent TV “The Coach” con i giudici Platinette, Grazia Di Michele, Massimiliano Varrese, Valentina Melis, Ottavio De Stefano;; Giuria speciale Gianni Testa, Giovanni Germanelli, Mauro Atturo, Cinzia Ceglie, Little Phill, Amilcar Moret Gonzales, Francesca Brienza, raggiungendo le fasi finali;

2018 – Vince “Sanremo Festival Cafè” concorso con presidente di giuria Amedeo Minghi. In commissione anche Paolo Audino (autore di Mina), Gianni Testa, Michelangelo Tagliente;

2018 – Arriva secondo al premio “Lasciatemi cantare” concorso ideato da David Pironaci. In giuria I Carboidrati, Grazia Di Michele, Gianni Testa, Enzo Longobardi, Paola Carbonelli con Ospite Cristina D’Avena;

2018 – Si classifica terzo al concorso “Uno Voice” ideato da Davide Papasidero, David Pironaci, Anastasia Kuzmina, Monica Montebello, Alessio Chiodo; Ilaria Faedda;

2018 – 23 Novembre fuori il primo singolo “Con Le Mani Nel Fango” con la collaborazione di Vittorio De Scalzi, Gianni Testa ed Enzo Campagnoli, Francesco Arpino arrivando a 235.000 Views su YouTube. Tante le riviste che parlano di questo successo incredibile, da Tv sorrisi e canzoni, l’Unione Sarda, Vip ecc. Decine sono state le interviste radiofoniche fatte da speaker di fama nazionale.

2018 – Ospite a “Sanremo D.O.C. “di Casa Sanremo;

2019 – Si Esibisce come ospite diverse volte a Sanremo, all’interno delle manifestazioni organizzate dalla SIAE (Casa Siae); evento che vede ospiti illustri nomi della musica italiana come Il Volo, Giovanni Caccamo, Ghemon;

2019 – Esibizione a “Cosa da Casa Sanremo” trasmissione condotta da Claudio Insegno e Alfonso Paoletta che va in onda su “36 Tv” da Casa Sanremo per raccontare cosa succede nella casa del Festival;

2019 – Si esibisce a “Rai Radio 2” nel Forte Santa Tecla a Sanremo, manifestazione che vede ospiti la maggior parte dei Big di Sanremo 2019;

2019 – E’ ospite durante la diretta tv “Ora Sanremo” che racconta le perfomance del palco dell’Ariston insieme ad ospiti del Festival.

2019 – Inizia un Tour promozionale che lo vedrà ospite della più grandi manifestazioni estive nelle piazze italiane.

link social:

FB: https://www.facebook.com/Alexeffe.xci/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/alexeffe.xci/

TWITTER: https://twitter.com/effe_alex

Pubblicata il 20/06/2019