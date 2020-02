Alessio D. pubblica il video di BREVE

Alessio D. presenta il nuovo singolo e video dal titolo BREVE prodotto dalla Eventi e Management su etichetta Katana Sound di Paki Palmieri

L’uscita del nuovo singolo di Alessio D. arriva dopo il successo del brano presentato qualche mese fa intitolato BASTA e anche quest’ultimo brano si preannuncia già vincente, visto che il giovane artista di origine Siciliane, ma da sempre cittadino Svizzero, dalla voce potente, calda, profonda, intensa e con colori mediterranei, si sta rivelando già come la nuova promessa del pop italiano.

Alessio D, 23 anni, canta da oltre due anni, il suo genere preferito è il pop soul.

Il canto lo accompagna da sempre nella sua vita, di fatto alla domanda cosa vorresti fare nella vita lui risponde senza esitare il CANTANTE.

Il giovane artista dopo un incontro con il musicista e produttore Massimo Ferrari, proprietario della Eventi e Management, ha intrapreso una collaborazione artistica con il suo team e dopo alcuni mesi la Eventi e Management produce un primo singolo e video, in seguito arriva l’inedito Basta scritto da Massimo Galfano in arte Ferrari e Roberto Saita, già finalista a Sanremo Giovani 2018/19 e arrangiato per l’occasione da Umberto Iervolino accompagnato dal relativo videoclip.

Ora fresco di stampa arriva BREVE un brano scritto da Davide Sartore e Diego Ceccon, arrangiato dal Maestro Umberto Iervolino e prodotto dalla Eventi e Management uscito sui digital stores il 24 gennaio per Katana Sounds.

Guarda il video: https://youtu.be/H9vR_e-xev8

Dal 7 febbraio 2020 il brano di Alessio D, che e stato presentato a Sanremo Giovani, tramite Area Sanremo, si arricchisce del videoclip prodotto dalla Eventi e Management e pubblicato su Youtube.

Non rimane altro che scaricare il nuovo singolo BREVE di Alessio D. disponibile su tutti i migliori digital stores e andare su You Tube a vedere il videoclip ufficiale.

Credits Audio e Video

Produzione e Regia: Eventi e Management,

Autori: Davide Sartore e Diego Ceccon,

Arrangiato da: Umberto Iervolino.

Social, Contatti e Streaming

https://www.facebook.com/Alessio-D-PAGE-242282106476927/

https://www.eventiemanagement.com

https://www.youtube.com/channel/UCn4imzYqCYxVxsR-a1p2dbw

https://www.youtube.com/channel/UCF03HQA66z1pLJsgBDDGL2Q

https://open.spotify.com/album/6zZjYbsaq5oUQf1b9mvrQN

Pubblicata il 09/02/2020