Alessandro Tolone: INTROSPEZIONE musiche per danza classica

INTROSPEZIONE musiche per danza classica.

Si avete capito bene … 7 tracce strumentali composte esclusivamente per balletti di danza classica. L’album nasce dalla collaborazione con un’importante scuola di Danza del territorio che accetta l’ambiziosa collaborazione. Le tracce offrono un’opportuna ricerca dell’arrangiamento che ruota attorno a melodie ricercate e spesso struggenti con forti e repentini cambi di tempo mantenendo contestualmente una costante armonia. Il lavoro rispecchia i pensieri e le vicende personali dell’autore a partire da singolo “INTROSPEZIONE”, passando da “PICCOLA EMMA”, unica traccia cantata con dolcezza da Susanna Brigatti, fino a “MONT SAINT MICHEL”, sonata di pianoforte. Dopo 11 album in 24 anni tra pop rock e metal l’autore racconta un lavoro molto intimo e personale, tendente a coinvolge l’ascoltatore tra una pausa di riflessione ed assoluto rilassamento. Il singolo “INTROSPEZIONE” è fruibile contestualmente al video.

PRODUZIONE 2020 A CURA DI: ALESSANDRO TOLONE. MUSICHE E TESTI DI: ALESSANDRO TOLONE INCISIONI, MIX, MASTERING A CURA DI: ALESSANDRO TOLONE.

Pubblicata il 29/05/2020