Alessa XO – è uscito “Neverland”

Neverland è la nuova canzone e il secondo singolo pubblicato da Alessa XO dal suo nuovo album “We are one“. Dopo aver composto l’inno “We are one” per il World Bodypainting Festival nel 2018 e aver suonato nuovamente al festival austriaco nel 2019, la ballata “Neverland” è il suo nuovo singolo.

Presentazione di “Neverland”:

È stata la prima canzone che Alessa ha scritto per il nuovo album mentre era a Puerto Rico con la sua famiglia qualche anno fa. La canzone è stata scritta in un giorno ispirata allo splendido scenario del paese. Il tema di Neverland è stato modellato da due racconti famosi: “Peter Pan” e “Romeo and Juliet” di Shakespeare. Nel racconto di Peter Pan, “L’Isola che non c’è” è un’isola immaginaria in cui i bambini smettono di invecchiare, sfuggendo così all’età adulta e ad assumersi responsabilità. Il termine è spesso usato come metafora per l’infanzia eterna, l’immortalità e l’evasione. Nel noto “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, due giovani si innamorano, ma le loro famiglie sono nemici, creando così una situazione impossibile per i giovani amanti.

Nella versione di Alessa della storia, un ragazzo e una ragazza di due mondi completamente diversi, raffigurati nel video musicale moderno ambientato a Londra in contrapposizione di strutture e stili di vita familiari, si innamorano ma il loro amore è al limite impossibile a causa della famiglia ricca e rigida della ragazza.

L’Isola che non c’è diventa un luogo metaforico per i sogni della coppia dove possono eventualmente stare insieme e come dice nella canzone “dove le fantasie non finiranno mai” e dove saranno “selvaggi e liberi”. Il video musicale raffigurante quella storia è stato girato a Londra nell’estate del 2018.

