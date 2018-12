Aldo di Gennaro in uscita con “Just Love”

Uscirà il prossimo 11 dicembre Just Love l’album di debutto per il cantautore Aldo di Gennaro da cui viene estratto il singolo “No way back”, per il quale dal 18 dicembre sarà disponibile su YouTube il videoclip.

Just Love pubblicato dall’etichetta bolognese SanLucaSound di Manuel Auteri, è un album i cui brani hanno tutti come tema principale l’amore, declinato nelle sue varie forme: l’amore pieno di gioia che segue all’innamoramento (“I wanna Fly”, “Daydream”, “Just wanna your love”), l’amore disilluso e pieno di dolore che segue alla separazione (“No way back”, “Love of my life”), l’amore per gli altri (“Save the world”), l’amore in forma di ninna nanna per un bambino piccolo (“Sweet lullaby”).

Il primo brano composto di Just Love è stato “I wanna fly” pubblicato a fine 2017 con il relativo videoclip che ne ha anticipato l’uscita.





“No way back” è invece il secondo singolo di cui uscirà ufficialmente il 18 dicembre il nuovissimo video su youtube che farà da traino al debut album di Aldo di Gennaro.

I brani di Just Love sono stati tutti cantati e interpretati dall’Autore solo o insieme ad amici come ad esempio “Save the world” che viene proposta anche in una versione ‘corale’ dove ad Aldo si uniscono molte voci in un grande crescendo.

«Questo brano è un invito ad amare – ci spiega di Gennaro- a dare il proprio amore agli altri per creare un mondo migliore in cui ognuno di noi dà agli altri quello di cui tutti abbiamo bisogno come esseri umani».

L’album che ha visto la partecipazione di Renato Droghetti alle tastiere, Manuel Auteri alle chitarre, Christian Mihai al flauto indiano e la supervisione di Serenella Occhipinti per quanto riguardano voci e cori, è disponibile su tutte le migliori piattaforme digitali (Itunes, Amazon, Spotify).

Tracklist

DAYDREAM SAVE THE WORLD NO WAY BACK LOVE OF MY LIFE I WANNA FLY (remastered) SWEET LULLABY (acoustic version) JUST WANNA YOUR SWEET TRIP SWEET LULLABY (full version) SAVE THE WORLD (full version)

Biografia. Aldo di Gennaro nasce in Italia. Si diploma sia in Italia sia negli USA, dove si reca per la prima volta per motivi di studio all’età di diciassette anni. E’ qui che comincia a suonare la chitarra, innamorato della musica che ascolta in quel periodo negli USA. Dopo la laurea, lavora in Italia, in Inghilterra e negli USA. Nel frattempo non abbandona la sua passione per la musica che coltiva come hobby, insieme con l’interesse per la lettura, per le lingue straniere e per gli sport preferiti (calcio, tennis e sci). Recentemente, a Bologna dove vive da molti anni, comincia a studiare piano e canto. Canta e suona delle cover nel suo CD intitolato Patchwork; i brani prescelti sono di alcuni degli autori che predilige: John Lennon, Bob Dylan, CSN&Y, Eric Clapton. Nel 2016 entra a far parte del gruppo canoro dei Funny Market. Nel frattempo si sviluppa anche la sua voglia di comporre musica. La composizione (a volte brani con testo e musica, a volte con sola musica) gli permette di esprimere il suo modo di sentire, ponendo l’accento su valori che ritiene importanti; questo diventa per lui fonte di soddisfazione e lo motiva a proseguire sulla strada intrapresa. Elabora vari brani-spesso con testo in inglese- che conseguono consenso in una ristretta cerchia di amici. Nel dicembre 2017 pubblica il suo primo brano intitolato “I wanna fly”; poi nel 2018 il suo primo album: “Just love”, da cui viene estratto per la pubblicazione come singolo “No way back”, per il quale è disponibile su You Tube anche un video.

Credits dell’album Just Love

Produzione artistica: Renato Droghetti, Aldo di Gennaro

Supervisione artistica: Manuel Auteri

Registrazione e mix: Renato Droghetti presso Sanlucasound recording (Bo)

Master: Renato Droghetti e Barbara Grima presso Final Mastering (Mo)

Produzione esecutiva: Aldo di Gennaro

Musicisti:

Renato Droghetti: tastiere, programmazioni, DP Programming

Manuel Auteri: chitarre acustiche ed elettriche

Aldo di Gennaro: chitarre acustiche ed elettriche

Christian Mihai: flauto indiano

Hanno cantato:

Aldo di Gennaro voce solista

Serenella Occhipinti in “I Wanna Fly”, “Sweet Trip” e “Save The World”

Federica Barillà in “Sweet Lullaby”

Manuel Auteri in “Just Wanna Your Love”

Chiara Bincoletto, Federica Barillà, Melissa La Giglia e Roberto Croci

in “Save The World (full version)”

Cori:

Barbara Mattioli, Denny Valentini, Elisabetta Cinquegrana, Emanuela Catalano, Federica Barillà, Ilaria Tedeschi, Marco Fogli, Melissa La Giglia, Monica Grimaldi, Roberto Croci, Serenella Occhipinti, Silvia Salvini, Stefania Castriota, Valentina Astrologo

Supervisione cori: Serenella Occhipinti

Pubblicata il 10/12/2018