PIANO CITY NAPOLI: al via le candidature per l’edizione 2019!

Sono aperte le candidature per Piano City Napoli 2019, il festival internazionale del pianoforte che porta la musica degli 88 tasti in tutta la città dal 5 al 7 aprile.

Puoi candidarti per suonare in un House Concert (concerto in abitazione privata), per mettere a disposizione la tua abitazione con pianoforte, come pianista, come location e come evento.

31 Dicembre 2018. Iscriviti su www.pianocitynapoli.it hai tempo fino al

Il Festival è aperto a tutti i generi musicali dalla classica al jazz, dalla contemporanea al rock e al pop, tutti solo ed esclusivamente al pianoforte con la partecipazione di concertisti professionisti, appassionati e studenti.

Il 5, 6 e 7 Aprile 2019 il pianoforte risuona in ogni angolo della città con concerti, eventi, appuntamenti nei salotti delle case napoletane (House Concerts) e nei più bei luoghi storici: Musei, Teatri, Biblioteche, Metropolitane, Aeroporto, strade e piazze.

Ideatore di Piano City è il pianista tedesco Andreas Kern, riconosciuto e stimato in ambito internazionale per la sua idea di innovazione applicata alla musica. Kern ha dato vita nell’ottobre 2010 al Festival Piano City Berlin riuscendo a coinvolgere 70 salotti e pianisti di fama internazionale, presentando eventi quali “la notte bianca del pianoforte” e la “Piano Battle”.

La sede principale della sesta edizione di Piano City Napoli sarà il Maschio Angioino – Castel Nuovo che ospiterà la maggior parte dei concerti. A questi si aggiungeranno altri eventi distribuiti in circa 60 sedi pubbliche diffuse per la città, tutte con ingresso gratuito.

I salotti delle case napoletane spalancano le loro porte al pubblico con house concert esclusivi nell’armonia delle note del pianoforte e nel calore dell’accoglienza partenopea.

Pubblicata il 04/12/2018