Al Pignatelli in Jazz Luca Signorini 4et con Morning Jazz

Terzo concerto per il ‘Pignatelli in Jazz‘ con l’esibizione di Luca Signorini in quartet il 12 marzo con il progetto ‘Morning Jazz‘ per l’appuntamento domenicale col festival jazzistico nel cuore di Chiaia.

Luca Signorini, primo violoncello del San Carlo, musicista di fama internazionale che vanta esibizioni con l’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Scarlatti di Napoli, Maggio Musicale Fiorentino e nella più prestigiose sale concertistiche del mondo, ci farà l’onore di presenziare nella nostra rassegna.

Con un quartetto jazz composto da Bruno Persico al pianoforte, Massimo Mercogliano al contrabasso, e Enrico del Gaudio alla batteria, il maestro Signorini offrirà al pubblico napoletano “Morning Jazz“, un’alchimia tra pura classicità e jazz che ricalca in pieno l’identità del festival.

Per motivi logistici l’orario di inizio del concerto è stato anticipato alle ore 11:00 e la modalità di partecipazione sarà sempre quella dell’acquisto del biglietto-museo.

Fonte foto di copertina di Luciano Romano

Pubblicata il 08/03/2017