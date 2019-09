“Al di là e oltre” è il nuovo disco di MaximusP

Di formazione giuridica, ma da sempre appassionato di musica, MaximusP è un cantautore italiano che ha rilasciato in questi giorni il nuovo disco dal titolo Al di là e oltre pubblicato per Cat Sound Records di Badia Polesine (Ro).

MaximusP dagli anni ’90 in poi ha collaborato con diverse band di NewWave Music e Prog Rock. Contestualmente all’attività di musicista in qualità di bassista e cantante, nonché compositore, si è già espresso nel corso degli anni anche come scrittore con due pubblicazioni dal titolo “Intervalli e ombre” (ediz. Libro Italiano, 2003) e “I dialoghi” (ediz. Cleup, 2012).

Dopo gli LP Oro Nero e The Game, MaximusP torna ora con Al di là e oltre un Album con nove brani inediti che ha come poetica centrale l’introspezione nel quotidiano e nelle esperienze di vita del Cantautore di origini veronesi.

Ascolta il disco qui

https://open.spotify.com/album/3n6qnmXFnXfDt8MM9DShUh?si=N5OxrOo2Q3WyFREfbJEKNw

La musica è naturalmente conseguente ai testi e quindi si alternano ballate a brani più ritmati e di genere variegato, ma sempre con un unico filo conduttore che anche l’ascoltatore meno attento riuscirà a percepire. Nell’album di chiaro genere pop rock ascoltiamo una strumentazione tradizionale ma che ben si confà alle sonorità principali del lavoro di MaximusP: chitarra acustica ed elettrica, basso elettrico, batteria, tastiere, plug-in e voci.

Gli arrangiamenti di Al di là e oltre sono stati curati dal partner artistico Nicola Bonadiman, da Massimo Panziera e dal Cat Sound Studio di Mario Marcassa.

L’album Al di là e oltre è disponibile sui migliori siti di streming e sugli stores online, oltre che su youtube.

Tracklist:

1. Shake your life

2. Il soffio del vento

3. Riflessi

4. Oltre noi

5. L’uomo delle utopie

6. Rolling by you

7. Oscurità

8. Quello che resta

9. To be through with you

Credits

Testi e musiche di Massimo Panziera, tranne per “Riflessi” e “Rolling by you”: di Panziera, Panziera e Bonadiman e per “To be through with you”: di Panziera & Bonadiman

Arrangiamenti: Nicola Bonadiman, Massimo Panziera e Cat Sound Studio

Registrazioni e missaggio: “Cat Sound Studio” in Badia Polesine (RO)

Fonico: Mario Marcassa

Assistente di regia: Francesco Polo

Musicisti

MaximusP (voce solista)

David Cremoni (chitarre)

Mario Marcassa (basso elettrico, tastiere e plug-in)

Matteo Dall’Aglio (batteria)

Denise Turrini, Nicola Bonadiman e MaximusP (seconde voci)

Fotografia e grafica: Andrea De Martini

Ringraziamenti

Un ringraziamento particolare all’amico e collaboratore Nicola Bonadiman ed alla vocalist Denise Turrini

Nota dell’autore: Questo disco è dedicato a mia sorella, Rita

Social, Streaming e Contatti

Facebook: https://www.facebook.com/massimopanzieraofficial/

Instagram: maximusp.music

Streaming: https://song.link/album/i/1479261627

Pubblicata il 19/09/2019