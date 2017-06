AL BOLOGNETTI PRIMA SERATA AREASONICA CON WILLIAM MANERA E FOSCHIA PER CROSSOVER LIVE!

Parte domani 28 Giugno il CrossOver Live a Vicolo Bolognetti, con Botanici e Voina ad inaugurare la terza edizione del festival. E questo Giovedì 29 è la volta di Areasonica Records: per la prima serata curata dalla label bolognese saliranno sul palco il cantautore William Manera e la band rivelazione Foschia. Molti altri gli artisti che si esibiranno per Areasonica nei giovedì a seguire fino al 20 Luglio.

BOLOGNA – Ci siamo: parte domani 28 Giugno a Vicolo Bolognetti la terza attesissima edizione del CrossOver Live, il festival organizzato da Musica e Parole che ha già raccolto grandi successi di pubblico nelle estati del 2015 e del 2016. E subito a seguire il primo giovedì firmato Areasonica Records, nell’ambito della rassegna in cui la label bolognese presenterà i live di molti fra i propri migliori artisti, tutti i giovedì dal 29 Giugno fino al 20 Luglio.

E proprio Giovedì 29 si prospetta una grande partenza per Areasonica Records: sul palco del Quadriportico Bolognetti saliranno infatti William Manera, il cantautore siciliano ma bolognese d’adozione già annoverato dalla critica fra i più promettenti artisti emergenti italiani (Premio della Critica al Premio Lucio Dalla, Premio Una Canzone per Bologna, solo per citarne alcuni) e la band rivelazione Foschia, gruppo di giovanissimi tutti classe 1999 e 2000 che si è già fatto notare su numerosi palchi bolognesi (1° Premio al contest GF Factor nell’estate del 2016, esibizioni all’Hey Joe di Piazza Maggiore, al Pratello R’Esiste e sui palchi di Musica Contro le Mafie insieme a Il Parto delle Nuvole Pesanti, e numerosi altri).

Una serata intensa e ricca di buona musica, che partirà con lo psichedelico rock d’autore dei Foschia a presentare in anteprima assoluta “Dalla Città al Cielo”, il debut album in uscita nel 2018, e proseguirà con William Manera nella prima tappa estiva dell’”Avete Fatto in tempo Tour 2017”. In un pregevolissimo set live, il cantautore con il suo immancabile pianoforte sarà accompagnato da Marco Borazio al sax e alle armoniche, Max Turone al basso, Umberto Genovese alla batteria, Giuseppe Spinelli alle percussioni e Caterina Quilò alle chitarre. Per ballare sulle note swing e blues di questo artista che ha fatto della fusione di stili la sua prerogativa musicale, e per commuoversi raccogliendo le trame delle mille storie dai variegati personaggi scaturiti dall’instancabile fantasia di William Manera.

GIOVEDÌ 29 GIUGNO – QUADRIPORTICO DI VICOLO BOLOGNETTI – CROSSOVER LIVE

Areasonica Records presenta William Manera e Foschia

Inizio ore 21 – INGRESSO GRATUITO

Pubblicata il 28/06/2017