AL BOLOGNETTI AREASONICA PRESENTA SUPERCATS E CHERRY IN THE MUD PER CROSSOVER LIVE.

BOLOGNA – È partita alla grande giovedì scorso con William Manera e Foschia la rassegna di concerti curata da Areasonica Records per il Crossover Festival 2017, che quest’anno si tiene nella storica location di Vicolo Bolognetti. E questo Giovedì 6 Luglio Areasonica è pronta a replicare con una serata dallo stile molto internazionale: sul palco del Quadriportico saliranno infatti la band italo-americana Supercats and the Badger e il duo folk tutto al femminile Cherry in the Mud, per la prima volta a Bologna dalla assolata Viareggio.

Viaggiare con la mente si può e questo giovedì Areasonica ci invita a farlo con la musica, presentando due artisti che – ognuno con il suo stile – hanno fatto del sound di stampo internazionale uno dei loro segni distintivi. Si partirà con Cherry in the Mud, il duo folk e rock-blues che ha già collezionato successi sui palchi di tutta Italia (più di 100 live dall’inizio del 2017, esibizioni all’Egg Summer Arena di Viareggio e alla Fiera Internazionale della Musica di Erba) e vedendole dal vivo si capirà il perché: due ragazze ma con il sound di una band, con Valeria Tozzi alla voce e alla chitarra e Chiara “Choppy” Sale accompagnata dai suoi strumenti a percussione “customizzati”, che diventano una caratteristica non solo sonora ma anche coreografica per il duo toscano. A seguire Supercats and the Badger, il progetto nato dall’incontro del leader italo-americano Mike Nash con i musicisti bolognesi Marco Tassoni (basso) e Claudio Testoni (batteria). E un secondo disco, Time Machine, che ha già riscosso grandi successi dalla critica e sulle radio di tutta Italia, un lavoro ricco che vanta collaborazioni importanti, quali gli arrangiamenti di Massimo Zanotti (anche al trombone), le featuring di Federico Poggipollini, le chitarre di Placido Salamone, le trombe di Davide Guidoni e i soli vocali della cantante Sara Zaccarelli.

GIOVEDÌ 6 LUGLIO – QUADRIPORTICO DI VICOLO BOLOGNETTI – CROSSOVER LIVE

Areasonica Records presenta Supercats and the Badger e Cherry in the Mud

Inizio ore 21 – INGRESSO GRATUITO

Pubblicata il 04/07/2017