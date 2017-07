AL BOLOGNETTI AREASONICA PRESENTA RASMAN E IL BRIGANTAGGIO PER CROSSOVER LIVE GIOVEDÌ 13 LUGLIO

Continua a Vicolo Bolognetti la rassegna curata da Areasonica Records per Crossover Live: questo Giovedì 13 Luglio saliranno sul palco Rasman e Il Brigantaggio, due band rivelazione che hanno fatto proprio del “crossover” di generi e del forte impatto live i loro tratti distintivi. Si parte con l’indie alternative de Il Brigantaggio e si prosegue con il punk rock adrenalinico dei romagnoli Rasman. Dalle 21!

BOLOGNA – Continua in un vero e proprio crossover di generi la grande rassegna di musica live curata dalla label bolognese Areasonica Records, tutti i giovedì a Vicolo Bolognetti nell’ambito di Crossover Live, il festival organizzato da Musica e Parole e giunto quest’anno alla sua terza edizione.

E questo Giovedì 13 Luglio ci sarà da scatenarsi, perché sul palco del Quadriportico saliranno due “power trio” che hanno fatto dell’impatto altamente adrenalinico dei loro live una forza ed un tratto distintivo.

Si parte con una band rivelazione: loro si chiamano Il Brigantaggio, sono giovani e grintosi e l’uscita del loro primo disco “Talisa non c’è Più” ha già fatto molto parlare di sé, dalla critica che li ha notati per i testi incisivi ed introspettivi al tempo stesso, alle radio di tutta Italia che hanno trasmesso in heavy rotation il primo singolo “Polaroid”. E poi c’è il loro live assolutamente da non perdere, non per niente i tre ragazzi hanno già collezionato molti successi sui palchi bolognesi, con una fitta schiera di fan irriducibili che li segue ad ogni concerto e canta le loro canzoni. Ma non finisce qui e l’adrenalina è destinata a salire ancora, perché a seguire partiranno i Rasman, altro power trio questa volta direttamente dalla bella Rimini: punk-rock e grunge in una miscela esplosiva di quelle che fanno saltare e muovere la testa! Giovedì a Vicolo Bolognetti la presentazione ufficiale del nuovo album “Stub”. Da non perdere!

GIOVEDÌ 13 LUGLIO – QUADRIPORTICO DI VICOLO BOLOGNETTI – CROSSOVER LIVE

Areasonica Records presenta Rasman e Il Brigantaggio

Inizio ore 21 – INGRESSO GRATUITO

Pubblicata il 10/07/2017