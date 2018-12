“Akkura”: il singolo sperimentale di Elektra e Indaco

“Nessun musicista dovrebbe prendersi troppo sul serio” questo il mood di un’uscita diversa dalle solite, un brano del tutto ironico e sperimentale scritto, eseguito e prodotto da Elektra Nicotra e Giorgio Indaco.

Fratelli nello spirito e nel sound, Elektra e Giorgio hanno suonato insieme fin dalla più tenera età. Nel corso del 2017, Elektra Nicotra ha pubblicato il suo primo album di brani inediti, “Awakening”, accolto calorosamente dalla stampa specializzata italiana e promosso in radio, televisione e dal vivo. Alla batteria, Giorgio Indaco, poli-strumentista, anche membro delle band catanesi Color Indaco e Kind Of Stanza.

“Akkura” (in siciliano “fai attenzione”) è il risultato di pomeriggi all’insegna della libera sperimentazione con sintetizzatori ed influenze marcatamente vaporwave. Per loro, provenienti dalla scuola blues e rock’n’roll, l’esplorazione di un nuovo genere, trasformatasi, poi, in un momento di puro divertimento goliardico. Un testo ironico, cantato in dialetto siciliano, ma nello stile dei cartoni animati giapponesi.

“È come se una giapponese stesse provando a parlare il siciliano. Per cantarlo ho immaginato tutti i suoi eventuali difetti di pronuncia… marcando molto le Z, per esempio”, ha commentato Elektra.

Un esempio di come si possa fare musica solo per il piacere di divertirsi, varcando i confini imposti dal proprio genere o le aspettative del proprio seguito. Una musica libera, leggera, il cui unico scopo è intrattenere divertendo.

Link al video di Akkura: https://www.youtube.com/watch?v=hbwEqCV1CMk&feature=youtu.be

Credits:

Testi e musica di Giorgio Indaco ed Elektra Nicotra

Prodotto da: Giorgio Indaco ed Elektra Nicotra

Mix&Master: Solo Suono, Catania

Video Lyric: Solo Suono, Catania

Artwork: Elektra Nicotra

Genere: vaporwave/cartoon

Biografia – Elektra Nicotra

Elektra Nicotra è una figlia dell’Arte che cresce in mezzo alla musica e che fin da bambina s’immerge nelle più svariate forme di espressione artistica passando dalla musica a moda, fotografia, design e collage art. Il suo concentrato di esperienze artistiche sono riversate in un concept album “Awakening” (disponibile su Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, TimMusic), del quale è autrice di musica e testi, uscito il 26 Gennaio 2017 per Freecom Music e prodotto da Giovanni “Giuvazza” Maggiore (Eugenio Finardi, Levante). Il suo debutto discografico è stato accolto con entusiasmo dalla stampa specializzata italiana ed è stato presentato in programmi televisivi come “Web Notte” di Ernesto Assante e Gino Castaldo, “Edicola Fiore” di Fiorello ed in oltre trecento radio italiane e internazionali. Attualmente Elektra si sta dedicando alla registrazione del suo secondo album, previsto per la fine del 2019

Biografia – Giorgio Indaco:

Poli-strumentista (batteria, basso, chitarra) catanese, cresciuto in una famiglia di musicisti e molto apprezzato dalla scena musicale della città per la sua versatilità, profonda conoscenza della musica, timing e grande musicalità. È membro attivo ed autore per la band Color Indaco e Kind Of Stanza. Ha preso parte alle registrazioni dell’album “Awakening” di Elektra Nicotra, per la quale è attualmente batterista durante le performance live. È stato musicista resident durante la scorsa edizione del programma radio Allakatalla di Giuseppe Castiglia. Durante la sua carriera ha militato in diverse tribute band (The Walrus, Deep South) e rock’n’roll band. Al momento, insieme alla band Kind Of Stanza, della quale è co-fondatore, si sta dedicando alla registrazione del primo album di inediti.

Pubblicata il 29/11/2018