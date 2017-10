AGM,la notte di Halloween si balla nell’Horror Circus

Anche quest’anno non poteva mancare Any Given Halloween il festone horror più colorato di Roma.

Per la prima volta saranno aperti tutti gli spazi della nuova Factory, un grande loft in stile newyorkese completamente in vetro immerso nel verde del parco naturale di Monte Mario. Una realtà che col suo stile moderno e post industriale accompagnerà tutti le serate AGM della nuova stagione.

Una notte indimenticabile con un party tematico che vede fondersi lo staff del mitico AGM con quello del Factory. Special guest in consolle la DJ Tina Baffy, di ritorno da palchi prestigiosi come quello del Sensation into The Wild, l’MTV Awards, l’Mtv Digital Days e il Primavera Club; finalista del talent show Top DJ su Sky, artista Sony Music e presentatrice di “The Hottest Swimsuit” per MTV.

Quest’anno il pubblico si ritroverà in un vasto un circo degli orrori, allestito da professionisti del cinema con sofisticate scenografie e visual tematici, animato da fantastiche creature nel tipico stile AGM.

Una location mozzafiato composta da vari ambienti, dove verrà celebrata alla grande la notte di Halloween con l’impareggiabile possibilità di poter ballare al caldo e al coperto anche sotto la luce delle stelle.

Un impianto da 100mila watt di potenza, 4 stage, 5 ambienti differenti. Un appuntamento immancabile per il popolo della notte, una festa dove la musica è accompagnata da elaborate scenografie, stand di ogni tipo, attori, installazioni, balletti, circus performance, mercatini, body painting, photoshooting show, coreografi, costumisti, scenografi e stravaganti personaggi di ogni tipo.

Oltre al main guest Tina Baffy, ci sarà la squadra dei DJ resident di AGM con le migliori selezioni indie electro rock, hip hop e tropical bass. Nella dancefloor Discount, Giuliano Luciani, Riccardo Di Lazzaro, Andrea Zala, Lecaner, Esox, Joe Dominquez e Barbetz.

VJ set a cura di Romeo Rodeo, Ghezzi & GG, Halloween show with Gianny’s United team & Double L, make up corner by Alice Gentili, set design con Visual Lab e photo shooting show.

Martedì 31 ottobre

dalle 23 alle 5

Factory

Piazzale dello Stadio Olimpico, 8 – Roma

Euro 15 (con shot In prevendita) / Euro 20 (con shot in lista)

Infoline 3288640362

Per info contattare

Pubblicata il 24/10/2017