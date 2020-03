“Aftershine [3rd Zone]”, il nuovo singolo degli Hypergear è finalmente disponibile

Il nuovo singolo degli Hypergear dal titolo “Aftershine [3rd Zone]” è da oggi disponibile all’ascolto. Il brano è estratto dal disco “What Are We Going To Do With These? (Suffering: A Guide For Empathy)” in uscita il prossimo 24 Aprile via Volcano Records & Promotion su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Aftershine [3rd Zone]” è un brano dalla forte vena alternative contaminata da sperimentazioni sonore fatte di synth sfumature elettroniche e chiptune che trovano libero sfogo nei break. Un perfetto sposalizio tra melodie pop punk, riff incalzanti e atmosfere post rock, un marchio di fabbrica riconoscibile ed originale che permette alla band di irrompere energicamente nella scena rock indipendente nazionale.

Ecco il link per guardare il video di “Aftershine [3rd Zone]”:

Genere: Rock, Electronic, Indie

Artisti simili: Muse, The 1975, Nothing but Thieves

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/hypergearmusic

Pubblicata il 26/03/2020