Adriano Cassarà: Urlare al tempo, il nuovo singolo è uscito per la Hurricane Music Production

La Eventi e Management produzione e management dell’artista Adriano Cassarà presenta il nuovo singolo dal titolo “URLARE AL TEMPO”.

L’uscita del nuovo singolo di Adriano Cassarà, programmata per il 22 Giugno, ci dice la sua etichetta discografica, la Hurricane Music Production di Norma Imbriano, si annuncia già come un grande successo, visto che il giovane artista di origine Siciliane, ma da sempre cittadino Svizzero, visto che i genitori per motivi di lavoro sono emigrati tanto tempo fa, dalla voce potente, calda, profonda, intensa e con colori mediterranei, si sta rivelando già come la nuova promessa del pop italiano, ragazzo pieno di valori per la vita, con un grande senso dell’humor, allegro, solare, altruista e innamorato della vita.

Adriano Cassarà di anni 27, canta da oltre 4 anni, il suo genere preferito il pop italiano, ma il canto lo ha accompagnato da sempre nella sua vita, di fatto alla domanda cosa vuoi fare da grande lui risponde poter vivere di musica.

Circa 5 anni fa, il giovane artista ha un incontro l’artista e produttore Massimo Ferrari, proprietario della Eventi e Management, e da lì parte una collaborazione artistica, tanto che dopo alcuni mesi la Eventi e Management produce il primo singolo e il primo video, (riproponendo un brano di Marco Carta dal titolo Splendida Ostinazione), riscuotendo un buon successo sia sui social che su you tube, da qui parte la voglia e l’interesse di produrre il secondo singolo, inedito, scritto da Massimo Galfano in arte Ferrari e Roberto Saita, già finalista Sanremo Giovani 2018/19 e arrangiato per l’occasione dal Maestro Umberto Iervolino dal titolo URLARE AL TEMPO, il video prodotto dalla Eventi e Management e regia firmata dal grande regista Giacomo de Simone.

Il brano dalle sonorità moderne, parla di quanto sia importante amare ed essere amati, ma in un rapporto fatto di fiducia e rispetto, la delusione più grande sapere di avere amato la persona sbagliata, ma senza rimpiangere nulla, non servirebbe, se non a farsi più male. Alcune frasi del testo fanno ben capire quanto sia stata dura riemergere e poterne uscire fuori a testa alta, urlare al tempo sentirti in ogni momento fiore spezzato ho un temporale dentro, non c’è più posto non c’è tempo per riempire il vuoto che ho dentro…

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=WZxd5heV0Iw

Che dire, non rimane altro che scaricare il nuovo singolo dal titolo “URLARE AL TEMPO” di ADRIANO CASSARA’ e di Andare su You Tube a guardare il video clip ufficiale. Di sicuro questo è un ottimo inizio per la sua carriera.

Pubblicata il 08/07/2019