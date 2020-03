Adriano Cassarà fuori con il singolo “Settembre”

Adriano Cassarà dopo il successo del brano Urlare al Tempo, esce con un nuovo singolo dal titolo Settembre scritto da Davide Sartore e Diego Ceccon, arrangiato dal maestro Umberto Iervolino, la produzione e stata curata dalla Eventi e Management Svizzera di Massimo Ferrari, il singolo è pubblicato dall’etichetta Katana Sound di Paki Palmieri e distribuito da Believe Digital Italia.

Pubblicato su tutti i digital stores il 12 febbraio 2020, il giorno di San Valentino è uscito anche il bellissimo videoclip di questo brano dal genere pop leggero Italiano.

Settembre parla di una storia d’amore quasi finita, e che il mese di settembre sarà un mese particolare proprio perché lei ha deciso di andare via e di non condividere più con lui amore passione e dolore, elementi che fanno capire quanto travagliata sia stata la loro storia d’amore.

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=oXL_es9neqQ

L’uscita del nuovo singolo di Adriano Cassarà, si annuncia già come un grande successo, visto che il giovane artista di origine Siciliane, ma da sempre cittadino Svizzero, dalla voce potente, calda, profonda, intensa e con colori mediterranei, si sta rivelando come la nuova promessa del pop italiano, ragazzo pieno di valori per la vita, con un grande senso dell’humor, allegro, solare, altruista e innamorato della vita.

Adriano Cassarà canta da diversi anni, il suo genere preferito il pop italiano, ma il canto lo ha accompagnato da sempre nella sua vita, di fatto alla domanda cosa vuoi fare da grande lui risponde “voler vivere di musica”.

Circa 5 anni fa, il giovane artista ha un incontro l’artista e produttore Massimo Ferrari, proprietario della Eventi e Management, e da lì parte una collaborazione artistica, tanto che dopo alcuni mesi la Eventi e Management produce il primo singolo e il primo video, (riproponendo un brano di Marco Carta dal titolo Splendida Ostinazione), riscuotendo un buon successo sia sui social che su you tube, da qui parte la voglia e l’interesse di produrre il secondo singolo, inedito, scritto da Massimo Galfano in arte Ferrari e Roberto Saita, già finalista Sanremo Giovani 2018/19 e arrangiato per l’occasione dal Maestro Umberto Iervolino dal titolo “URLARE AL TEMPO”, il video prodotto dalla Eventi e Management e regia firmata dal grande regista Giacomo de Simone.

Nell’autunno scorso Adriano ha iniziato a lavorare sul nuovo progetto discografico Settembre, che e stato presentato a Sanremo Giovani, tramite Area Sanremo. Il brano è stato scritto da Davide Sartore e Diego Ceccon, arrangiato dal Maestro Umberto Iervolino e prodotto dalla Eventi e Management (Svizzera).

Pubblicata il 02/03/2020