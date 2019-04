Achille’s Legacy: tour italiano con l’ex batterista dei Manowar Kenny “Rhino” Earl

Partirà questo venerdì da Modena il tour che vedrà unire le forze dei Sons Of Odin (Tribute to the Kings) col mitico Kenny “Rhino” Earl (ex Manowar, ex Holyhell, Angels Of Babylon, Burning Starr) alla batteria. Cinque concerti durante i quali verranno riproposti i brani più noti della carriera del terremotante drummer statunitense:

Ven 26 Aprile – Lowlanders Clubhouse (Bastiglia, MO)

Sab 27 Aprile – Revolver Club (San Donà di Piave ,VE)

Mar 30 Aprile – Bar Sport (Chiesa Valmalenco, SO)

Ven 03 Maggio – Gasoline Road Bar (Castegnato, BS)

Sab 04 Maggio – Teatro Carignano (Genova)

Link agli Eventi: https://www.facebook.com/events/279787766028770/

Pubblicata il 24/04/2019