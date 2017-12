Accanto Alla Luna: nuovo singolo per Greg Rega

Se il nome di Greg Rega vi suona familiare, non sorprendetevi. Il giovane cantante originario della Provincia di Napoli si è messo in luce con una voce fuori dal comune ed un’innata propensione per le atmosfere soul ed r’n’b, qualche anno fa nel talent show The Voice of Italy dal quale è partita una carriera nel mondo della musica che conta prima come corista al fianco della rossa Noemi e poi col suo progetto personale Electro Soul Experience. Ricercato ed impegnatissimo live act costantemente in giro tra club e concerti, Greg Rega Electro Soul Experience ha appena pubblicato il brano originale Accanto Alla Luna con un bel videoclip live in studio realizzato presso Sound Inside Basement Records. Il brano scritto da Francesco Paura e prodotto da Daniele Franzese, regala la visione di un gruppo ispirato ed in forma dove la voce del band leader Greg risalta ed emerge con naturalezza e grande spessore.

Se amate le sonorità funky soul, i classici del rhythm and blues e la canzone d’autore italiana moderna, non scoprite di più su questo straordinario artista e sulla sua nuova Accanto Alla Luna.

Link al video

Per maggiori informazioni

www.facebook.com/regagregorio

Pubblicata il 05/12/2017