A settembre, Fuck You We Rock Fest con Thomas Silver headliner

Due date imperdibili già annunciate per 1 e 2 settembre in Provincia di Firenze, per il Fuck You We Rock Festival che quest’anno vedrà nella serata di sabato primo settembre come headliner Thomas Silver, lo storico chitarrista degli Hardcore Superstar fresco di annuncio di un nuovo disco in uscita a novembre per Volcano Records. L’etichetta nostrana vedrà oltre al chitarrista svedese, diverse altre band del proprio roster alternarsi nella due giorni toscana con Hangarvain, Love Machine e Water Crisis lo stesso sabato, e Diesanera la domenica. L’evento si svolgerà allo Stony Pub di Pontassieve, Firenze.

Per maggiori informazioni, ecco il link all’evento su Facebook https://www.facebook.com/events/2116347035308470/

Pubblicata il 08/08/2018