A PERMANENT STATE OF TRANSITION: VIA AL LANCIO DEL NUOVO ALBUM DEI MOMA!

Areasonica Records è pronta per lanciare un nuovo progetto all’interno del mercato discografico italiano: loro sono i MoMa con A Permanent State Of Transition, il loro nuovo album accompagnato dal primo singolo estratto 21st Century Battle Hymn!

Un rock che nasce dalle sonorità britanniche dei Beatles e si lascia ispirare dal sound folk, prog e punk proprio delle grandi band che hanno segnato il panorama musicale internazionale dalla decade dei ‘60 a quella dei ‘90 – Radiohead e Stone Roses tra gli altri: questa è la musica dei MoMa, band romagnola con alle spalle diverse partecipazioni prestigiose come quella al Faenza Rock del 2012 dove vince il Premio del Pubblico, e quella al Frogstock del 2014 dove apre il concerto ai grandi Zen Circus.

Dopo aver collezionato negli scorsi anni numerosi live su grandi palchi nostrani e non, come quelli all’interno della splendida cornice londinese in occasione del mini tour inglese del 2014 e quello a Palazzo Giangrandi a Faenza in occasione dell’evento a sostegno delle nuove economie solidali Il Grande RI – Ri-belli per il pianeta, i MoMa sono pronti a lanciare il loro secondo album A Permanent State Of Transition.

Il primo singolo estratto è 21st Century Battle Hymn, un brano dal ritmo trascinante impreziosito da graffianti linee di chitarra, un appello rivolto ai popoli della terra con il proposito di combattere il forte imbarbarimento sociale di cui siamo testimoni e per trovare una strada verso il cambiamento e la rinascita.

Pubblicata il 10/10/2017