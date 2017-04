A maggio esce il disco d’esordio di Cristiana Verardo

IL DISCO D’ESORDIO DELLA CANTAUTRICE

CRISTIANA VERARDO “LA MIA VOCE”

DAL 19 MAGGIO

NEI NEGOZI DI DISCHI E NEI DIGITAL STORES

© WORKIN’ LABEL 2017 / I.R.D. DISTRIBUTION

Il 19 maggio esce il disco d’esordio della cantautrice salentina Cristiana Verardo dal titolo “La mia voce”, pubblicato nei negozi di dischi e nei digital stores dall’etichetta discografica Workin’ Label per la distribuzione di I.r.d.

L’uscita del disco sarà anticipata dalla pubblicazione il 12 maggio del videoclip del singolo estratto “Liberi tutti” per la regia di Giuseppe Pezzulla.

Il disco contiene 8 canzoni originali frutto di una tenace ricerca compositiva intrapresa da Cristiana negli ultimi anni alcune delle quali hanno già ottenuto riscontri di critica vincendo premi in concorsi nazionali. Lo stile è segnato dall’influenza del cantautorato italiano come Dalla, De Andrè, Gianmaria Testa e la scuola genovese, romana, bolognese che hanno cantato l’amore, il disagio e le nostre innate debolezze, ma si arricchisce di ritmi contemporanei derivanti dallo studio del jazz. Il disco suona come “megafono” per vite semplici eppure irripetibili.

I testi delle canzoni sono in parte dedicati a figure femminili, donne sconosciute, dalle vite complesse, donne comuni eppure uniche, nella loro dolcezza, nel loro concedersi con grazia e intelligenza, a cui Cristiana porge una “carezza”. Gli altri testi sono frammenti di vita, armonici racconti di quotidianità e luoghi in cui trovare sempre riparo quando tutto sembra sconosciuto e distante.

Arrangiato da Carolina Bubbico, il cd è realizzato con una nutrita line-up di musicisti salentini: Daniele Vitali, Massimo Donno, Stefano Rielli e Antonio De Donno, per la sezione ritmica; Roberta Mazzotta, Armando Ciardo, Claudia Fiore, per la sezione archi; Alessandro Dell’Anna, Dario Stefanizzi, Christian Bevilacqua, Federico Dell’Anna per la sezione fiati. Hanno collaborato alle registrazioni Enza Pagliara, Andrea Musci, Valerio Daniele, anche curatore delle riprese e del missaggio del disco e co arrangiatore insieme alla Bubbico del brano “Nannerl”.

GUARDA Il video teaser

MAGGIORI INFORMAZIONI

DATE DI PRESENTAZIONE

21 maggio Showcase Libreria Ergot – Lecce

26 maggio Concerto Uliveto Pubblico Parco Paduli

Sito ufficiale – CanaleYoutube – Facebook

WORKIN’ LABEL

Etichetta discografica – Management – Ufficio stampa

www.workinproduzioni.it

GLI ARTISTI 2017 > VIDEO TRAILER

I NOSTRI CATALOGHI JAZZ CONTEMPORARY CLASSIC SONGWRITERS

CONTATTI workinmusic@gmail.com

workin.ufficiostampa@gmail.com

Pubblicata il 27/04/2017