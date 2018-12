A Caserta i grandi gruppi della tradizione Gospel del South Carolina

Proseguono con successo gli appuntamenti musicali dell’edizione 2018 di Comunalia, rassegna natalizia organizzata dal Comune di Caserta. Dopo l’acclamato concerto di Paolo Fresu con il Devil Quartet al Teatro Comunale, la kermesse accoglie questo week end cori gospel e canti della tradizione afroamericana, con una serie di spettacoli con artisti statunitensi.

Si inizia venerdì 21 dicembre alle ore 19, alla Chiesa del Buon Pastore con l’esibizione di The Followers of Christ Singers. Un ensemble che non si limita a creare musica ma, attraverso le proprie abilità vocali, cerca di colmare la distanza tra le diverse culture comunicando con il linguaggio universale della musica. Sul palco cinque straordinarie voci: Donald Hurston, Tylaine Singleton, Mario Dessasure, Lori Major e Tia DuRant, accompagnate dalle tastiere pianoforte di John Eadie, danno vita una performance ricca di spiritualità. La loro principale caratteristica è la grande abilità e vasta conoscenza della musica Gospel che include il Traditional, Contemporary, Quartet e Praise & Worship che rende ogni loro live speciale, ricco di contaminazioni e armonie.

Domenica 23 dicembre, invece, è la volta di Heart & Soul of Gospel, progetto ideato da Jerome J Griffin, cantante e bassista di Charleston capace di fondere in uno stile unico il jazz, il gospel tradizionale, il blues e la black music. Il gruppo del South Carolina si esibirà in Piazza Dante alle ore 19.30. Dal vivo presenta un concerto che regala la possibilità di vivere un’esperienza illuminante, un tuffo in un mondo musicale (e non solo) capace di coinvolgere e trasmettere gioia e piacere ad ogni persona presente. La band porta in scena tutti lo spirito della musica nera della loro terra che affonda le radici nella vera e intensa tradizione della musica religiosa afroamericana del sud degli States, una delle più rappresentative e vitali forme artistiche del paese.

Sempre domenica, ma alla Chiesa San Bartolomeo Apostolo alle ore 19:00, spazio all’esibizione live di Nantiscia e Gabriella Ferrone.

Altro appuntamento imperdibile per gli appassionati di black music e sonorità soul è il live in programma in piazza Duomo, domenica 30 dicembre elle 19.30, di Michael Brown & Focus Gospel Singers. Un gruppo dai toni vivaci, che compone musica per raggiungere il Signore attraverso un intenso e innovativo modo di pregare. Accanto al band leader Michael Brown (voce e hammond) ci saranno Rene Massey, Chelsea Oats e Javetta Campbell (voce), D’Jawaun Diggs (chitarra), Lavonta Green (basso e voce) e Albert Jenkins (batteria e voce).

Da segnalare, inoltre, uno degli eventi più attesi di questa edizione di Comunalia: il concerto di Giovanni Caccamo al Teatro Comunale di Caserta, il 5 gennaio.

Tutti gli eventi in programma sono ad ingresso gratuito.

Pubblicata il 21/12/2018