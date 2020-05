A breve esce un album vero e proprio! Intervista a Sakro100 e Dirty Mef

Sakro100 (rapper/cantante) e Dirty Mef (produttore/compositore) sono un duo di musica Urban proveniente da Brescia. Dopo aver pubblicato, nel 2018, il primo e unico album ufficiale del progetto 100G intitolato “Ancora In Trappola”, e il loro EP intitolato “Little Italy”, i due ritornano con un sound tutto nuovo. Il primo singolo di questa nuova wave, intitolato Distante, è disponibile sui digital store e su Youtube accompagnato da un lyrics video. Il secondo singolo, pubblicato il 15 Maggio 2020 e intitolato “Stanza D’Hotel”, è accompagnato dal video ufficiale diretto da Nikk Savinelli. Il sound proposto dal duo è molto melodico e influenzato da vari generi musicali, tra cui trap, hip hop e rnb. Nonostante ciò, i due non amano etichettarsi in un genere specifico, dal momento che ogni progetto propone un sound diverso dal precedente.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con loro per conoscerli meglio.

Ecco la nostra intervista:

1.Di che cosa parla “Stanza d’Hotel”?

Parla di un amore malato e combattuto, della solitudine dell’artista e della voglia di scappare da questa situazione. Viaggiare aiuta a dimenticare e la stanza d’hotel non manca mai quando si viaggia.

2.In che modo si differenzia dai lavori precendenti?

Crescendo si cambia e la nostra musica è cambiata con noi. Ora siamo più consapevoli e maturi, riusciamo a fare musica con più leggerezza ma allo stesso tempo con originalità e con più professionalità di prima.

3.Come vi siete incontrati?

Abitiamo nella stessa città e ci siamo conosciuti grazie ad una serie di coincidenze.

4.Usciranno altri singoli?

Certamente

5.E un vero e proprio album quando?

A breve



6.Era in progetto anche un tour per caso?

Non ufficialmente ma ci stiamo lavorando, vogliamo portare la nostra musica ovunque.



ASCOLTA STANZA D’HOTEL

https://bit.ly/2WDBABb

GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/wkLaeiUofF8

CONTATTI

https://www.facebook.com/sakro100/

https://www.facebook.com/dirtymefferrari/

https://www.instagram.com/thelifeofsakro/?hl=it

https://www.instagram.com/mef.ferrari/?hl=it

https://soundcloud.com/sakro100

https://soundcloud.com/dirtymef

Pubblicata il 21/05/2020