“93″! Il nuovo videoclip degli ALAN SPICY

Fuori il nuovo Videoclip dal titolo 93 e fuori nuove date per il loro Tuttutour!

A Novembre hanno presentato il disco al MEI, a Febbraio hanno suonato al Caliet Next Generation a Sanremo e da Aprile sono entrati a far parte della NAIA, la squadra di calcio del MEI (Meeting Etichette Indipendenti) e hanno partecipato all’iniziativa benefica “We Love Rwanda“.

I loro videoclip hanno raggiunto 40mila views (“Avvolte“) e 10mila views (“Caronte“) uscendo in esclusiva rispettivamente su Distopic e su Micsu.

Questo in meno di un anno dall’uscita del loro primo EP dal titolo “Frammenti“, presentato in esclusiva su 100Decibel.

GUARDA IL VIDEOCLIP “93″

https://youtu.be/nR6_pPzlD-c

La canzone s’intitola 93 ed è dedicata a tutti i bambini del mondo.

Fa parte del primo EP degli ALAN SPICY dal titolo Frammenti uscito a Settembre del 2018 per Beng! Dischi / Marina Stella Label.

La band, durante la loro partecipazione all’iniziativa benefica “We Love Rwanda” organizzato dal MEI, descrive così il videoclip: “Traspare la purezza e l’ingenuità dei bambini, basta poco per essere felici, la felicità di un bambino è un diritto dovuto. Questo video è dedicato a loro e alla loro voglia infinita di vivere e di essere felici, nonostante alcuni non abbiano la fortuna di vivere una vita felice e serena.”Il videoclip è stato realizzato dalla band stessa in collaborazione con TT.T. Corporation.

Prossimi concerti “Tuttutour“:

01 Giugno - Colli sul Velino (RI)

22 Giugno - Ceres Day – Bar Antonietta - Ponte Crispolti (RI)

13 Luglio - Sanpietroindiefest – San Pietro (RI)

14 Luglio - Manifestazione Ciclistica – Piedicolle (RI) 19 Luglio - Fiera delle Arti e dei Mestieri – San Pietro di Poggio Bustone (RI)

21 Luglio - Cammino dell’Arte e del Gusto – Cantalice (RI) —– ASCOLTA “FRAMMENTI”

(Beng! Dischi / Marina Stella Label 2018)Spotify - https://spoti.fi/2mBvkHg

ITunes - https://apple.co/2NCYPnd

Deezer - http://bit.ly/2NA6pyZ

Google Play - http://bit.ly/2JLRwHB

Amazon Music - https://amzn.to/2zW7jnH (Beng! Dischi / Marina Stella Label 2018)Spotify -ITunes -Deezer -Google Play -Amazon Music -—– LINK ALAN SPICY:

Facebook – facebook.com/alanspicy

Instagram – https://goo.gl/jcKuv9

Twitter – https://twitter.com/AlanSpicy CONTATTI UFF. STAMPA:

Beng! Press – www.facebook.com/pressbeng

Email - pressbeng@gmail.com

LFD Press – www.facebook.com/lfdpress

Email - press@lafamedischi.com

Pubblicata il 03/06/2019