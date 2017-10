26 OTTOBRE: FABRIZIO LUGLIO E MORGANA LIVE ALL’ARTERĺA. PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA DI “SCENDE LA PIOGGIA”, IL PRIMO VIDEOCLIP COLLETTIVO GIRATO DAL PUBBLICO!

Dopo il successo della prima serata lo scorso 12 ottobre, prosegue il prossimo giovedì 26 ottobre la rassegna di musica live firmata Areasonica Records in collaborazione con Arterìa! Sul palco ci saranno Fabrizio Luglio e la sua Band e i Morgana, grande musica live e una sorpresa: la presentazione in anteprima assoluta del primo videoclip collettivo della storia, girato interamente dal pubblico in occasione delle riprese per Scende la Pioggia, omaggio dei Morgana all’indimenticabile canzone di Gianni Morandi.

Aprono quindi la serata i Morgana, band imolese già selezionata fra le migliori 10 band dell’Emilia Romagna da Rock Targato Italia. Durante la serata Areasonica Live di questo giovedì all’Arterìa la band presenterà in anteprima una chicca imperdibile: il videoclip collettivo di Scende La Pioggia, omaggio al grande successo della musica italiana di Gianni Morandi, risultato di un divertente e coloratissimo flash mob in Piazza Maggiore durante il quale la folla di fan e spettatori è stata non solo protagonista ma anche regista del primo video musicale interamente girato e realizzato dal pubblico con la preziosa guida del regista Oscar Serio.

Prosegue la serata Fabrizio Luglio, artista versatile e molto produttivo che, dopo lunghe esperienze con diverse formazioni, ha dato vita a Senza Disturbare, il suo primo album solista. Un disco in cui Fabrizio si pone l’ambizioso obiettivo di creare melodie dalle atmosfere cinematografiche di ampio respiro così da catturare l’attenzione di un pubblico ad ampio raggio. Senza Disturbare raccoglie il plauso della critica e colleziona diverse rotazioni radiofoniche importanti, come quelle su Radio Stereo 1 e Radio Montecarlo, e il brano Feriti ma Vivi entra nella compilation Sonda del Centro Musica. Un doppio appuntamento live imperdibile insomma: vi aspettiamo questo giovedì 26 ottobre, tutti all’Arterìa!

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE | Areasonica Live @ Arterìa: FABRIZIO LUGLIO + MORGANA

Vicolo Broglio 1/E – Bologna

INIZIO ORE 22 – INGRESSO GRATUITO

