Xenia di Pino Jodice al Jazz&Baccalà di Somma Vesuviana (NA)

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Venerdì 16 novembre al Teatro Summarte di Somma Vesuviana (NA) per il secondo appuntamento della rassegna “Jazz & Baccalà” il concerto organizzato dall’Associazione Napoli Jazz Club diretta da Michele Solipano del gruppo Xenia sextet.

Il progetto Xenia, il cui fondatore è Pino Jodice, nasce dalla collaborazione trentennale di sei musicisti provenienti da diverse parti d’Italia e da diverse esperienze musicali convergenti tutte nel jazz.

Le composizioni sono prevalentemente affidate al pianista pluripremiato Pino Jodice, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra jazz.

La formazione si completa con altri musicisti di straordinaria professionalità e dall’altissimo valore artistico quali Rocco Zifarelli alla chitarra, Paolo Recchia al sax, Marco Siniscalco al basso, Pietro Iodice alla batteria e alle percussioni e alla voce un musicista unico al mondo e sicuramente un punto di riferimento a livello internazionale nel suo settore, Giovanni Imparato .

Dopo il cd “Terre”, che il gruppo Xenia porta in giro per il mondo è in preparazione il nuovo cd “Count down” che contiene le ultime composizioni maturate dopo una lunga pausa riflessiva e che ha riunito questi straordinari musicisti legati non solo dalla loro unica missione, cioè quella di fare grande musica, ma da una lunga, forte e duratura amicizia, simpatia e grande umanità.

Tutto questo si traduce in un autentico interplay che mette al servizio della musica tutte le capacità e il bagaglio culturale di sei musicisti che hanno dato vita ad un concerto davvero strepitoso, fatto di jazz, fusion, latin jazz e che hanno letteralmente conquistato il pubblico presente.

Pubblicata il 21/11/2018