Ricci-Claps-Coppola Hammond Trio feat. Fabrizio Bosso@Teatro Summarte, Somma Vesuviana

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Altro grandissimo successo, venerdì 23 dicembre, al Teatro Summarte di Somma Vesuviana nell’ambito della rassegna “Jazz & Baccalà” terza edizione, diretta da Elio Coppola, con il concerto del Trio Walter Ricci, Antonio Claps, Elio Coppola Hammond Trio guest star d’eccezione Fabrizio Bosso.

L’Hammond Trio ha presentato alcuni brani che sono tra i più amati dal pubblico e che hanno fatto la storia della musica, spaziando dai grandi classici di Frank Sinatra come “You make me feel so young” , “Body and soul”, a Nat King Cole in “I love you for a sentimental reason”, a brani della tradizione jazzistica come “Night in Tunisia” con uno straordinario assolo di Fabrizio Bosso, guest star della serata, applauditissimo dal pubblico in sala. Dopo la splendida versione di “The Shadow of your smile” e di “you don’t know me”, il concerto si è concluso con “Estate” e una dolcissima “White Christmas “con un bellissimo assolo di Fabrizio Bosso, con il quale il Trio ha augurato a tutto il pubblico un felice Natale.

Pubblicata il 28/12/2016