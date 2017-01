Omar Sosa e Gustavo Ovalles@Hotel de La Ville, Avellino

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Entusiasmante serata domenica 22 gennaio all’Hotel de La Ville di Avellino per il concerto di Omar Sosa e Gustavo Ovalles per la Rassegna musicale dell’Associazione “I SenzaTempo” curata dal Direttore Artistico Luciano Moscati.

Omar Sosa non ha bisogno di presentazioni. Il musicista di origini cubane, pianista eccezionale, uno dei più importanti esponenti della world music di tutti i tempi, riesce a mettere insieme, attraverso il jazz, i ritmi e la musicalità dei Caraibi, America Latina e Africa. Sul palco insieme a lui il percussionista Gustavo Ovalles che si ispira a ritmi cubani e venezuelani dove si è formato, con il quale Omar Sosa collabora da ormai 14 anni, creando un repertorio di brani basati essenzialmente sulla tradizione afrocubana e afroamericana, grazie anche all’ausilio di tantissimi strumenti utilizzati dallo stesso Ovalles, provenienti da queste Terre a lui care, e che aggiungono sonorità decisamente uniche ad un concerto già di per sé molto emozionante e coinvolgente. Lo straordinario talento di Omar Sosa che al pianoforte e al suo Fender emoziona il pubblico ma anche la totale intesa tra i due musicisti e la gioia nel suonare la musica del loro cuore, hanno fatto di un concerto una serata che sarà ricordata a lungo da tutto il pubblico presente in sala.

Pubblicata il 24/01/2017