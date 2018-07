Michele Placido in “Suite per voce solista” prima serata di Sant’Elmo Estate 2018

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Per la IX Edizione di Sant’Elmo Estate 2018 organizzata dall’Associazione Napoli Jazz Club di Napoli in collaborazione con l’Associazione Incroci Sonori, e diretta da Michele Solipano, anche quest’anno si esibiranno nomi importantissimi della musica italiana ed internazionale non solo legati al mondo del jazz ma anche della musica d’autore, come Bungaro, o della musica brasiliana, come Toquinho, giusto per citarne alcuni. Altra novità di quest’anno la scelta di due location, Piazza D’Armi di Sant’Elmo e la Basilica di San Lorenzo Maggiore nel centro storico per poter “abbracciare” idealmente e coinvolgere due tra i luoghi storici ed architettonici tra i più belli di Napoli.

La prima serata dei concerti presenti nel cartellone Estate 2018 è dedicata alla poesia accompagnata dalla musica d’autore con “Suite per voce solista” il nuovo spettacolo di Michele Placido, un vero e proprio recital di poesie che è diventato un “viaggio” nelle parole di alcuni dei più grandi poeti ed autori di ogni tempo e di ogni luogo come Dante, Leopardi, D’Annunzio, Pablo Neruda, Elsa Morante, solo per citarne alcuni, dove musica e poesia si sono fuse in un’unica “anima” grazie anche all’arte inimitabile del sax di Marco Zurzolo e le note del basso di Davide Costagliola, che hanno accompagnato Placido in questo percorso nella magia della poesia. Tanti i capolavori poetici presentati, alcuni insieme con l’attrice Anna Gargano, bravissima nella lettura di una delle poesie più belle di Alda Merini, “Lettere”. La voce e la personalità di Michele Placido sono davvero coinvolgenti ed emozionanti, come tanti i racconti riguardanti alcuni protagonisti assoluti ed indiscussi del panorama teatrale italiano di ogni tempo come i fratelli Eduardo e Peppino De Filippo. Senza alcun’ombra di dubbio la classe e lo stile di Michele Placido ha conquistato il pubblico presente nel Piazzale di Sant’Elmo, dando il via ad una rassegna che, ne siamo sicuri, sarà un autentico successo anche quest’anno.

Annamaria De Crescenzo

Pubblicata il 09/07/2018